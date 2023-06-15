Магнитные бури 15 июня: стоит ли ждать сегодня

Женщина страдает головной болью. Фото: Pexels

Сегодня, 15 июня, солнечная активность довольно умеренная — на низком уровне. Существенных магнитных бурь не предвидится.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 15 июня

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,23. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что геомагнитное поле будет в диапазоне от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет оставаться низкой, вероятность вспышек М-класса невысокая.

Погода на Солнце на 15 июня:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

вероятность вспышки на Солнце Х-класса –- 5%

количество солнечных пятен —57.

Магнитные бури 14-16 июня. Фото: Скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Врачи обычно рекомендуют еще за несколько дней до магнитной бури уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата — 15 июня.