Магнітні бурі 12 червня: яка активність на Сонці сьогодні

Спалахи на Сонці. Фото: google.com

За минулу добу сонячна активність була низькою. Тому сьогодні, 12 червня, магнітні бурі не передбачаються.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 12 червня

Упродовж дня на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, найсильнішим з яких був спалах класу С 5,77. Такі спалахи майже не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде на рівні від спокійного до активного. Однак можливість спалахів класу М не виключена.

Погода на Сонці на 12 червня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 53.

Магнітні бурі 11-13 червня. Фото: Скриншот

Як уникнути впливу магнітних бур

Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:

намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;

більше гуляйте на свіжому повітрі;

зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;

дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;

робіть зарядку зранку;

уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;

введіть до раціону більше корисних продуктів;

пийте більше чистої води;

приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;

отримуйте позитивні емоції.

Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня.