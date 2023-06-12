Магнітні бурі 12 червня: яка активність на Сонці сьогодні
За минулу добу сонячна активність була низькою. Тому сьогодні, 12 червня, магнітні бурі не передбачаються.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Магнітні бурі 12 червня
Упродовж дня на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, найсильнішим з яких був спалах класу С 5,77. Такі спалахи майже не впливають на Землю.
Сьогодні геомагнітне поле буде на рівні від спокійного до активного. Однак можливість спалахів класу М не виключена.
Погода на Сонці на 12 червня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 53.
Як уникнути впливу магнітних бур
Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:
- намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;
- більше гуляйте на свіжому повітрі;
- зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
- дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;
- робіть зарядку зранку;
- уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
- введіть до раціону більше корисних продуктів;
- пийте більше чистої води;
- приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
- отримуйте позитивні емоції.
Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня.