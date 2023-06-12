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Магнітні бурі 12 червня: яка активність на Сонці сьогодні

12 червня 2023 05:55
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 12 червня: яка активність на Сонці сьогодні
Спалахи на Сонці. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За минулу добу сонячна активність була низькою. Тому сьогодні, 12 червня, магнітні бурі не передбачаються. 

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 12 червня

Упродовж дня на Сонці відбулося вісім спалахів класу С, найсильнішим з яких був спалах класу С 5,77. Такі спалахи майже не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде на рівні від спокійного до активного. Однак можливість спалахів класу М не виключена.

Погода на Сонці на 12 червня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 53.
Магнітні бурі 11-13 червня. Фото: Скриншот

Як уникнути впливу магнітних бур

Дотримуйтеся загальних рекомендацій, які допоможуть покращити самопочуття:

  • намагатися уникати стресових та конфліктних ситуацій;
  • більше гуляйте на свіжому повітрі;
  • зведіть до мінімуму інтенсивні фізичні навантаження;
  • дотримуйтеся правильного режиму сну, та не лягайте пізніше 23;
  • робіть зарядку зранку;
  • уникайте вживання алкоголю та жирної їжі;
  • введіть до раціону більше корисних продуктів;
  • пийте більше чистої води;
  • приділяйте достатньо часу своєму самопочуттю;
  • отримуйте позитивні емоції. 

Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня. 

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