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Магнитные бури 12 июня: какая активность на Солнце сегодня

12 июня 2023 05:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 12 июня: какая активность на Солнце сегодня
Вспышки на Солнце. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За прошедшие сутки солнечная активность была низкой. Поетому сегодня, 12 июня, магнитные бури не предполагаются.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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В течение дня на Солнце произошло восемь вспышек класса С, самой сильной из которых была вспышка класса С 5,77. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до активного. Однако возможность вспышек класса М не исключена.

Погода на Солнце на 12 июня:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 53.
Магнитные бури 11-13 июня. Фото: Скриншот

Как избежать воздействия магнитных бурь

Следуйте общим рекомендациям, которые помогут улучшить самочувствие:

  • пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
  • больше гуляйте на свежем воздухе;
  • сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
  • соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;
  • делайте зарядку утром;
  • избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
  • введите в рацион больше полезных продуктов;
  • пейте больше чистой воды;
  • уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
  • получайте положительные эмоции.

Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата – 15 июня.

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