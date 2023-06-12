Магнитные бури 12 июня: какая активность на Солнце сегодня
За прошедшие сутки солнечная активность была низкой. Поетому сегодня, 12 июня, магнитные бури не предполагаются.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 12 июня
В течение дня на Солнце произошло восемь вспышек класса С, самой сильной из которых была вспышка класса С 5,77. Такие вспышки почти не влияют на Землю.
Сегодня геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до активного. Однако возможность вспышек класса М не исключена.
Погода на Солнце на 12 июня:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 53.
Как избежать воздействия магнитных бурь
Следуйте общим рекомендациям, которые помогут улучшить самочувствие:
- пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;
- больше гуляйте на свежем воздухе;
- сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;
- соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;
- делайте зарядку утром;
- избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;
- введите в рацион больше полезных продуктов;
- пейте больше чистой воды;
- уделяйте достаточно времени своему самочувствию;
- получайте положительные эмоции.
Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата – 15 июня.