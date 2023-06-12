Магнитные бури 12 июня: какая активность на Солнце сегодня

Вспышки на Солнце. Фото: google.com

За прошедшие сутки солнечная активность была низкой. Поетому сегодня, 12 июня, магнитные бури не предполагаются.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 12 июня

В течение дня на Солнце произошло восемь вспышек класса С, самой сильной из которых была вспышка класса С 5,77. Такие вспышки почти не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет на уровне от спокойного до активного. Однако возможность вспышек класса М не исключена.

Погода на Солнце на 12 июня:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 53.

Магнитные бури 11-13 июня. Фото: Скриншот

Как избежать воздействия магнитных бурь

Следуйте общим рекомендациям, которые помогут улучшить самочувствие:

пытаться избегать стрессовых и конфликтных ситуаций;

больше гуляйте на свежем воздухе;

сведите к минимуму интенсивные физические нагрузки;

соблюдайте правильный режим сна и не ложитесь позже 23;

делайте зарядку утром;

избегайте употребления алкоголя и жирной пищи;

введите в рацион больше полезных продуктов;

пейте больше чистой воды;

уделяйте достаточно времени своему самочувствию;

получайте положительные эмоции.

Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата – 15 июня.