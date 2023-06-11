Магнітні бурі 11 червня: чого чекати сьогодні

Спалахи на Сонці. Фото: depositphotos.com

Упродовж дня активність Сонця була помірною, тому на сьогодні, 11 червня, значних магнітних бур не передбачається. Також на Сонці було зафіксовано шість спалахів класу С і один спалах класу М 2,4.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 11 червня

Спалахи класу M на Сонці належать до середніх розмірів серед великих спалахів. Спалах М 2,4 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод з денної сторони нашої планети. Також існує можливість сонячного радіаційного шторму.

Погода на Сонці на 11 червня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 59.

Магнітні бурі 10-12 червня. Фото: Скриншот

Червневі магнітні бурі

У червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

слабкі — 7, 16 та 30 червня;

середні — 10, 28 та 29 червня;

сильні — 18, 19 та 20 червня.

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Тому варто берегтися, стежити за своїм харчуванням, багато гуляти й висипатися.

Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня.