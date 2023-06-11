Магнітні бурі 11 червня: чого чекати сьогодні
Упродовж дня активність Сонця була помірною, тому на сьогодні, 11 червня, значних магнітних бур не передбачається. Також на Сонці було зафіксовано шість спалахів класу С і один спалах класу М 2,4.
Про це повідомляє Мeteoprog.
Магнітні бурі 11 червня
Спалахи класу M на Сонці належать до середніх розмірів серед великих спалахів. Спалах М 2,4 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод з денної сторони нашої планети. Також існує можливість сонячного радіаційного шторму.
Погода на Сонці на 11 червня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 59.
Червневі магнітні бурі
У червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:
- слабкі — 7, 16 та 30 червня;
- середні — 10, 28 та 29 червня;
- сильні — 18, 19 та 20 червня.
У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Тому варто берегтися, стежити за своїм харчуванням, багато гуляти й висипатися.
Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня.