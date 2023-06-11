Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Магнітні бурі 11 червня: чого чекати сьогодні arrow

Магнітні бурі 11 червня: чого чекати сьогодні

11 червня 2023 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 11 червня: чого чекати сьогодні
Спалахи на Сонці. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж дня активність Сонця була помірною, тому на сьогодні, 11 червня, значних магнітних бур не передбачається. Також на Сонці було зафіксовано шість спалахів класу С і один спалах класу М 2,4.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 11 червня

Спалахи класу M на Сонці належать до середніх розмірів серед великих спалахів. Спалах М 2,4 може спричинити невеликий рівень радіоперешкод з денної сторони нашої планети. Також існує можливість сонячного радіаційного шторму.

Погода на Сонці на 11 червня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 59.
Магнітні бурі 10-12 червня. Фото: Скриншот

Червневі магнітні бурі

У червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бур різної потужності:

  • слабкі — 7, 16 та 30 червня;
  • середні — 10, 28 та 29 червня;
  • сильні — 18, 19 та 20 червня.

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Тому варто берегтися, стежити за своїм харчуванням, багато гуляти й висипатися.

Нагадаємо, що в середині червня Землю накриє потужна магнітна буря K-index 5. Орієнтовна дата — 15 червня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB