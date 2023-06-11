Магнитные бури 11 июня: чего ждать сегодня
В течение дня активность Солнца была умеренной, поэтому сегодня, 11 июня, значительных магнитных бурь не предполагается. Также на Солнце было зафиксировано шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М 2,4.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 11 июня
Вспышки класса M на Солнце относятся к средним размерам среди больших вспышек. Вспышка М 2,4 может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех с дневной стороны нашей планеты. Также есть возможность солнечного радиационного шторма.
Погода на Солнце на 11 июня:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 59.
Июньские магнитные бури
В июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые — 7, 16 и 30 июня;
- средние — 10, 28 и 29 июня;
- сильные — 18, 19 и 20 июня.
В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Поэтому следует беречься, следить за своим питанием, много гулять и высыпаться.
Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата – 15 июня.