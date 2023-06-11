Магнитные бури 11 июня: чего ждать сегодня

Вспышки на Солнце. Фото: depositphotos.com

В течение дня активность Солнца была умеренной, поэтому сегодня, 11 июня, значительных магнитных бурь не предполагается. Также на Солнце было зафиксировано шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М 2,4.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 11 июня

Вспышки класса M на Солнце относятся к средним размерам среди больших вспышек. Вспышка М 2,4 может повлечь за собой небольшой уровень радиопомех с дневной стороны нашей планеты. Также есть возможность солнечного радиационного шторма.

Погода на Солнце на 11 июня:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 59.

Магнитные бури 10-12 июня. Фото: Скриншот

Июньские магнитные бури

В июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:

слабые — 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные — 18, 19 и 20 июня.

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Поэтому следует беречься, следить за своим питанием, много гулять и высыпаться.

Напомним, что в середине июня Землю накроет мощная магнитная буря K-index 5. Ориентировочная дата – 15 июня.