Вірус Марбург - У Камеруні виявили нову хворобу

Новий вірус

Влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на пропасницю Ебола.

Про це пише CNN.

Новий вірус

За словами делегата громадської охорони здоров'я в регіоні Роберта Матуріна Біджанг, 13 лютого було два підозрілі випадки. Це двоє 16-річних дітей, хлопчик і дівчинка, які раніше не мали поїздок до постраждалих районів Екваторіальної Гвінеї. Виявлено 42 особи, які контактували з двома дітьми, та продовжується відстеження контактів.

Раніше у вівторок Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що посилює епідеміологічний нагляд в Екваторіальній Гвінеї.

За даними ВООЗ, у цій невеликій центральноафриканській країні на сьогодні зареєстровано дев'ять смертей, а також 16 випадків підозри на марбурзьке вірусне захворювання з такими симптомами, як лихоманка, втома, блювання з домішкою крові та діарея.

Марбурзький вірус

За даними ВООЗ, марбурзький вірус є високоінфекційним захворюванням, смертність якого може досягати 88%. Вакцин або противірусних препаратів, схвалених на його лікування, немає.

Нагадаємо, що вчені з університету Небраска-Лінкольн у США виявили вигляд мікроба, здатного харчуватися виключно вірусами. Дослідження тривало три роки.

Мікроб Halteria є представником прісноводного планктону із роду інфузорій. Лабораторні зразки організму здатні споживати хлоровіруси та отримувати від них значну кількість енергії.

Дослідження тривало три роки. Ідея полягала в тому, що у воді знаходиться безліч вірусів і мікроорганізмів, і це може призвести до того, що одні можуть поїдати інших. Попередніх досліджень про це явище було не так багато. У вірусів є амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпіди, азот і фосфор, тому цілком імовірно, що певні організми могли б харчуватися ними.

Також ми писали, що нещодавно американські вчені поділилися секретом "вічного життя". У своєму дослідженні вчені показали важливість вживання води. Зокрема, вважають, що регулярне вживання води допоможе уповільнити процес старіння організму.