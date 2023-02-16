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Летальність у 88% випадків: у Камеруні виявили зараження вірусом Марбург

16 лютого 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірус Марбург - У Камеруні виявили нову хворобу
Новий вірус
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Влада Камеруну виявила два випадки зараження вірусом Марбург. Хвороба дуже схожа на пропасницю Ебола.

Про це пише CNN.

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За словами делегата громадської охорони здоров'я в регіоні Роберта Матуріна Біджанг, 13 лютого було два підозрілі випадки. Це двоє 16-річних дітей, хлопчик і дівчинка, які раніше не мали поїздок до постраждалих районів Екваторіальної Гвінеї. Виявлено 42 особи, які контактували з двома дітьми, та продовжується відстеження контактів.

Раніше у вівторок Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що посилює епідеміологічний нагляд в Екваторіальній Гвінеї.

За даними ВООЗ, у цій невеликій центральноафриканській країні на сьогодні зареєстровано дев'ять смертей, а також 16 випадків підозри на марбурзьке вірусне захворювання з такими симптомами, як лихоманка, втома, блювання з домішкою крові та діарея.

Марбурзький вірус

За даними ВООЗ, марбурзький вірус є високоінфекційним захворюванням, смертність якого може досягати 88%. Вакцин або противірусних препаратів, схвалених на його лікування, немає.

Нагадаємо, що вчені з університету Небраска-Лінкольн у США виявили вигляд мікроба, здатного харчуватися виключно вірусами. Дослідження тривало три роки.

Мікроб Halteria є представником прісноводного планктону із роду інфузорій. Лабораторні зразки організму здатні споживати хлоровіруси та отримувати від них значну кількість енергії.

Дослідження тривало три роки. Ідея полягала в тому, що у воді знаходиться безліч вірусів і мікроорганізмів, і це може призвести до того, що одні можуть поїдати інших. Попередніх досліджень про це явище було не так багато. У вірусів є амінокислоти, нуклеїнові кислоти, ліпіди, азот і фосфор, тому цілком імовірно, що певні організми могли б харчуватися ними.

Також ми писали, що нещодавно американські вчені поділилися секретом "вічного життя". У своєму дослідженні вчені показали важливість вживання води. Зокрема, вважають, що регулярне вживання води допоможе уповільнити процес старіння організму.

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