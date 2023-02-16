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Летальность в 88% случаев: в Камеруне обнаружили заражение вирусом Марбург

16 февраля 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вирус Марбург - В Камеруне обнаружили новую болезнь
Новый вирус
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Власти Камеруна обнаружили два случая заражения вирусом Марбург. Болезнь очень похожа на лихорадку Эбола.

Об этом пишет CNN.

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Новый вирус

По словам делегата общественного здравоохранения в регионе Роберта Матурина Биджанг, 13 февраля было два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, у которых ранее не было поездок в пострадавшие районы Экваториальной Гвинеи. Выявлено 42 человека, которые контактировали с двумя детьми, и продолжается отслеживание контактов.

Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения заявила, что усиливает эпидемиологический надзор в Экваториальной Гвинее.

По данным ВОЗ, в этой небольшой центральноафриканской стране на сегодняшний день зарегистрировано девять смертей, а также 16 случаев подозрения на марбургское вирусное заболевание с такими симптомами, как лихорадка, усталость, рвота с примесью крови и диарея.

Марбургский вирус

По данным ВОЗ, марбургский вирус является высокоинфекционным заболеванием, смертность от которого может достигать 88%. Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для его лечения, нет.

Напомним, что ученые из университета Небраска-Линкольн в США обнаружили вид микроба, способного питаться исключительно вирусами. Исследование длилось три года.

Микроб Halteria является представителем пресноводного планктона из рода инфузорий. Лабораторные образцы организма способны потреблять хлоровирусы и получать от них значительное количество энергии.

Исследование длилось три года. Идея заключалась в том, что в воде находится огромное количество вирусов и микроорганизмов, и это может привести к тому, что одни могут поедать других. Предыдущих исследований об этом явлении было не так много. В середине вирусов есть аминокислоты, нуклеиновые кислоты, липиды, азот и фосфор, поэтому вполне вероятно, что определенные организмы могли бы питаться ими.

Также мы писали, что недавно американские ученые поделились секретом "вечной жизни". В своем исследовании ученые показали важность употребления воды. В частности, они считают, что регулярное употребление воды поможет замедлить процесс старения организма.

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