Вирус Марбург - В Камеруне обнаружили новую болезнь

Новый вирус

Власти Камеруна обнаружили два случая заражения вирусом Марбург. Болезнь очень похожа на лихорадку Эбола.

Об этом пишет CNN.

Новый вирус

По словам делегата общественного здравоохранения в регионе Роберта Матурина Биджанг, 13 февраля было два подозрительных случая. Это двое 16-летних детей, мальчик и девочка, у которых ранее не было поездок в пострадавшие районы Экваториальной Гвинеи. Выявлено 42 человека, которые контактировали с двумя детьми, и продолжается отслеживание контактов.

Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения заявила, что усиливает эпидемиологический надзор в Экваториальной Гвинее.

По данным ВОЗ, в этой небольшой центральноафриканской стране на сегодняшний день зарегистрировано девять смертей, а также 16 случаев подозрения на марбургское вирусное заболевание с такими симптомами, как лихорадка, усталость, рвота с примесью крови и диарея.

Марбургский вирус

По данным ВОЗ, марбургский вирус является высокоинфекционным заболеванием, смертность от которого может достигать 88%. Вакцин или противовирусных препаратов, одобренных для его лечения, нет.

Напомним, что ученые из университета Небраска-Линкольн в США обнаружили вид микроба, способного питаться исключительно вирусами. Исследование длилось три года.

Микроб Halteria является представителем пресноводного планктона из рода инфузорий. Лабораторные образцы организма способны потреблять хлоровирусы и получать от них значительное количество энергии.

Исследование длилось три года. Идея заключалась в том, что в воде находится огромное количество вирусов и микроорганизмов, и это может привести к тому, что одни могут поедать других. Предыдущих исследований об этом явлении было не так много. В середине вирусов есть аминокислоты, нуклеиновые кислоты, липиды, азот и фосфор, поэтому вполне вероятно, что определенные организмы могли бы питаться ими.

Также мы писали, что недавно американские ученые поделились секретом "вечной жизни". В своем исследовании ученые показали важность употребления воды. В частности, они считают, что регулярное употребление воды поможет замедлить процесс старения организма.