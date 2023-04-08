Крихітний імплант вилікував мишей від раку молочної залози: дослідження

Дослідник та крихітні імпланти/Фото: StudyFinds

Вчені з Китаю провели дослідження та вилікували мишей від раку молочної залози крихітним імплантом. Лікування тривало всього два тижні.

Про це повідомляє StudyFinds.

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Акумулятор, що самозаряджається, дозволяє новому класу ліків вбивати пухлини, залишаючи здорові тканини в спокої.

Вчені з Китаю пояснюють, що пристрій працює на солоній воді, яку вводять в ракову ділянку, що спричиняє споживання кисню. Без газу ракові клітини голодують, що називається гіпоксією. Цей метод підвищує ефективність HAP (проліків, що активуються гіпоксією), які намагаються використати цю особливість, вбиваючи лише клітини, що перебувають у стані гіпоксії.

"Через 14 днів пухлини у п'яти мишей, які отримували як робочу батарею, так і лікування HAP, зменшилися в середньому на 90 відсотків, причому у чотирьох з цих мишей пухлини повністю зникли", — розповів провідний автор дослідження професор Фан Чжан з Університету Фудань.

Китайська команда розмістила пристрій під пахвами 25 лабораторних гризунів, хворих на рак молочної залози. Автори дослідження розділили інших гризунів на групи, які не отримували ніякого лікування, тільки препарати HAP, непрацюючу імплантовану батарею або тільки працюючу батарею.

Імплантат може працювати до 500 годин у тканинах мишей, виробляючи електрику дуже низької напруги. Ідея полягає в тому, щоб оптимізувати дію ліків шляхом створення гіпоксичного середовища.

Наразі HAP не схвалені для клінічного використання через обмеженість доказів їхньої ефективності.

"Пухлини зазвичай виснажують кисень у навколишніх неракових тканинах у міру свого росту, в результаті чого клітини стають безкисневими, або гіпоксичними. Проліки, що активуються гіпоксією, мають на меті скористатися цією особливістю, впливаючи лише на гіпоксичні клітини, мінімізуючи пошкодження здорових клітин та зменшуючи побічні ефекти", — пояснює професор Чжан.

За його словами, батарея може покривати пухлину і постійно споживати кисень всередині неї протягом 14 днів.

Нагадаємо, дослідники розробили революційного крихітного робота, який здатен знаходити та захоплювати окремі клітини людського тіла. Ця технологія є кроком вперед у галузі медичної робототехніки, що дозволить покращити спосіб, у який лікарі діагностують та лікують хвороби.