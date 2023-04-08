Крошечный имплант вылечил мышей от рака молочной железы: исследование

Исследователь и крошечные импланты/Фото: StudyFinds

Ученые из Китая провели исследования и вылечили мышей от рака молочной железы крошечным имплантом. Лечение длилось всего две недели.

Об этом сообщает StudyFinds.

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Самозаряжающийся аккумулятор позволяет новому классу лекарства убивать опухоли, оставляя здоровые ткани в покое.

Ученые из Китая объясняют, что устройство работает на соленой воде, которую вводят в раковую область, что приводит к потреблению кислорода. Без газа раковые клетки голодают, что называется гипоксией. Этот метод повышает эффективность HAP (пролекарств, активируемых гипоксией), которые пытаются использовать эту особенность, убивая только клетки, находящиеся в состоянии гипоксии.

"Через 14 дней опухоли у пяти мышей, получавших как рабочую батарею, так и лечение HAP, уменьшились в среднем на 90 процентов, причем у четырех из этих мышей опухоли полностью исчезли", — рассказал ведущий автор исследования профессор Фан Чжан из Университета Фудань.

Китайская команда разместила устройство подмышками 25 лабораторных грызунов, больных раком молочной железы. Авторы исследования разделили других грызунов на группы, не получавшие никакого лечения, только препараты HAP, неработающую имплантированную батарею или только работающую батарею.

Имплантат может работать до 500 часов в тканях мышей, производя электричество очень низкого напряжения. Идея состоит в том, чтобы оптимизировать действие лекарства путем создания гипоксической среды.

HAP не одобрены для клинического использования из-за ограниченности доказательств их эффективности.

"Опухоли обычно истощают кислород в окружающих нераковых тканях по мере своего роста, в результате чего клетки становятся бескислородными, или гипоксическими. Пролекарства, активируемые гипоксией, имеют целью воспользоваться этой особенностью, воздействуя только на гипоксические клетки, минимизируя повреждение здоровых клеток и уменьшая побочные эффекты", — объясняет профессор Чжан.

По его словам, батарея может покрывать опухоль и постоянно потреблять кислород внутри нее в течение 14 дней.

Напомним, исследователи разработали революционного крохотного робота, способного находить и захватывать отдельные клетки человеческого тела. Эта технология является шагом вперед в области медицинской робототехники, что позволит улучшить способ, которым врачи диагностируют и лечат болезни.