Роботизована система вперше провела операцію з трансплантації

Чотирирукий робот "Да Вінчі". Фото: The Next Web.

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

В іспанській лікарні успішно завершили першу в світі повністю роботизовану операцію з пересадки легень. Медики заявляють, що операція може стати світовим стандартом.

Про це повідомило The Next Web.

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Хірурги університетської лікарні Vall d'Hebron в Барселоні використовували чотирирукий робот, який отримав назву "Да Вінчі", щоб виконати процедуру. Пацієнтом був 65-річний чоловік, який потребував трансплантації легень через фіброз легенів.

Звичайна трансплантація легень є високоінвазивною: необхідно зробити 30-сантиметровий розріз у грудній клітці та зламати кілька ребер. Це дозволяє хірургам отримати доступ до легені пацієнта, видалити і замінити здоровою легенею від донора.

Але завдяки да Вінчі, хірурги змогли прорізати набагато менший шлях доступу в грудній клітці, не ламаючи при цьому жодної кістки. Нову легеню здули, щоб вона могла увійти через вузький розріз шириною всього 8 см. Менші розрізи були зроблені збоку ребер, щоб розмістити руки робота і 3D-камери, які дають хірургам 360-градусний огляд всередині легені.

Робот-хірург. Фото: Wikipedia

Роботи Da Vinci були розроблені американською корпорацією Intuitive Surgical у 2000 році і зараз використовуються для лікування сотень тисяч пацієнтів щороку. Система не виконує саму операцію, а перекладає рухи рук хірурга на консолі в режимі реального часу.

До цього часу робот використовувався для трансплантації легень лише один раз - у лікарні Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Однак тоді він використовувався лише для частини процедури, а легеню все одно вставляли в грудну клітку традиційним способом.

"Ми вважаємо, що ця методика покращить якість життя пацієнтів, скоротить післяопераційний період і зменшить біль", — сказав завідувач відділення торакальної хірургії та трансплантації легень Університетської лікарні Валь д'Хеброн доктор Альберт Жорегі.

У майбутньому команда трансплантологів планує ще більше вдосконалити процедуру і прогнозує, що перша трансплантація двох легень за цією методикою може відбутися вже за кілька місяців.

Нагадаємо, у жовтні минулого року медики вперше пересадили кишківник від мертвого донора. Це сталося в столиці Іспанії Мадриді.