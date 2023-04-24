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Испанские хирурги провели первую в мире полностью роботизированную трансплантацию легких

24 апреля 2023 16:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Роботизированная система впервые провела операцию по трансплантации
Четырехрукий робот "Да Винчи". Фото: The Next Web.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В испанской больнице успешно завершили первую в мире полностью роботизированную операцию по пересадке легких. Медики утверждают, что операция может стать мировым стандартом.

Об этом сообщил The Next Web.

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Хирурги университетской больницы Vall d'Hebron в Барселоне использовали четырехрукий робот, получивший название "Да Винчи", чтобы выполнить процедуру. Пациентом был 65-летний мужчина, нуждавшийся в трансплантации легких из-за фиброза легких.

Обычная трансплантация легких высокоинвазивна: необходимо сделать 30-сантиметровый разрез в грудной клетке и сломать несколько ребер. Это позволяет хирургам получить доступ к легкому пациенту, удалить и заменить здоровым легким от донора.

Но благодаря да Винчи, хирурги смогли прорезать гораздо меньший путь доступа в грудную клетку, не ломая при этом ни одной кости. Новое легкое сдули, чтобы оно могло войти через узкий разрез шириной всего 8 см. Меньшие разрезы были сделаны сбоку ребер, чтобы разместить руки робота и 3D-камеры, которые дают хирургам 360-градусный обзор внутри легкого.

Робот-хирург. Фото: Wikipedia

Работы Da Vinci были разработаны американской корпорацией Intuitive Surgical в 2000 году и используются для лечения сотен тысяч пациентов ежегодно. Система не выполняет саму операцию, а переводит движения рук хирурга на консоли в режиме реального времени.

До этого времени робот использовался для трансплантации легких только один раз — в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Однако тогда он использовался только для части процедуры, а легкое все равно вставляли в грудную клетку традиционным способом.

"Мы считаем, что эта методика улучшит качество жизни пациентов, сократит послеоперационный период и снизит боль", — сказал заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких Университетской больницы Валь д'Хеброн доктор Альберт Жореги.

В будущем команда трансплантологов планирует еще больше усовершенствовать процедуру и прогнозирует, что первая трансплантация двух легких по этой методике может состояться уже через несколько месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года медики впервые пересадили кишечник от мертвого донора. Это произошло в столице Испании в Мадриде.

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