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Як швидко заснути, якщо непокоїть кашель: корисні поради

5 жовтня 2023 20:27
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Як заспокоїти кашель вночі — корисні поради для різних видів
Жінка, яка кашляє вночі у ліжку. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Коли людина починає хворіти, в неї з’являється кашель, який не дає їй спокійно жити, особливо вночі, коли вона спить. Тому варто знати, як можна швидко заспокоїти різні види кашлю, які виникають при подразненні горла або дихальних шляхів.

Про це розповідає Healthline

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Як заспокоїти кашель різних видів уночі

Мокрий кашель

Якщо людина спить на боці чи на спині, у її горлі з’являється слиз, через що вона починає кашляти. Тому, щоб уникнути кашлю вночі, потрібно:

  • Підняти голову та шию, поклавши під неї декілька подушок 

Але варто пам’ятати, що не потрібно піднімати голову занадто високо, адже це може викликати дискомфорт і навіть біль.

  • Скористатися спеціальним засобом для відхаркування 

Такі препарати допомагають розріджувати слиз у дихальних шляхах і відкашлювати мокротиння.

  • Випити теплий напій 

Він допоможе заспокоїти набрякле горло і розпушить накопичений слиз. Можна випити теплу воду з додаванням лимону та меду або трав’яний чай. Причому випити це треба приблизно за одну годину до сну.

Мужчина, который пьет чай от простуды
Чоловік, який п'є чай від застуди. Фото: Freepik

Сухий кашель

Якщо у людини з’являється сухий кашель, потрібно купити спеціальні льодяники, які містять ментол або вітамін С. Якщо людину непокоїть сухий кашель, потрібно:

  • Придбати спеціальний засіб від кашлю

Цей засіб перешкоджає кашльовому рефлексу.

  • Пити багато рідини, щоб зволожувати горло

Це допоможе змащувати горло та захистити його від різних подразників. Медики радять випивати щонайменше вісім склянок води та чаю на день.

Мужчина, который кашляет на работе
Чоловік, який кашляє на роботі. Фото: Freepik

Делікатний кашель

Горло людини також може дратувати сухе повітря, яке здатне спровокувати напад кашлю. Тому у такому випадку варто скористатися зволожувачем повітря, але робити це потрібно обережно, адже надмірна вологість може спровокувати виникнення цвілі та інших алергенів, через яких може розвиватися астма.

Нагадаємо, ми писали про те, що медики пояснили, як звучить кашель при раку легенів. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені назвали ознаки небезпечного кашлю, через які варто йти до лікаря. 

Також ми повідомляли про те, що лікар Комаровський розвіяв популярний міф стосовно лікування кашлю народними методами. 

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