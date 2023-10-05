Как успокоить кашель ночью — полезные советы для разных видов

Женщина, которая кашляет ночью в кровати. Фото: Freepik

Когда человек начинает болеть, у него появляется кашель, который не дает ему спокойно жить, особенно ночью, когда он спит. Поэтому следует знать, как можно быстро успокоить разные виды кашля, возникающие при раздражении горла или дыхательных путей.

Об этом рассказывает Healthline.

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Мокрый кашель

Если человек спит на боку или на спине, в его горле появляется слизь, из-за чего он начинает кашлять. Поэтому, чтобы избежать кашля ночью, нужно:

Поднять голову и шею, положив под нее несколько подушек

Но следует помнить, что не нужно приподнимать голову слишком высоко, ведь это может вызвать дискомфорт и даже боль.

Воспользоваться специальным отхаркивающим средством

Такие препараты помогают разжижать слизь в дыхательных путях и откашливать мокроту.

Выпить теплый напиток

Он поможет успокоить отечное горло и разрыхлит накопившуюся слизь. Можно выпить теплую воду с добавлением лимона и меда или травяной чай. Причем выпить это нужно примерно за один час до сна.

Мужчина, который пьет чай от простуды. Фото: Freepik

Сухой кашель

Если у человека появляется сухой кашель, нужно купить специальные леденцы, содержащие ментол или витамин С. Если человека беспокоит сухой кашель, нужно:

Приобрести специальное средство от кашля

Это средство препятствует кашлевому рефлексу.

Пить много жидкости, чтобы увлажнять горло

Это поможет смазывать горло и защитить его от разных раздражителей. Медики советуют выпивать минимум восемь стаканов воды и чая в день.

Мужчина, который кашляет на работе. Фото: Freepik

Деликатный кашель

Горло человека также может раздражать сухой воздух, способный спровоцировать приступ кашля. Поэтому в таком случае следует использовать увлажнитель воздуха, но делать это нужно осторожно, ведь чрезмерная влажность может спровоцировать возникновение плесени и других аллергенов, из-за которых может развиваться астма.

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