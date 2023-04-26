Ердоган заявив, що скасовує передвиборчу програму за порадою лікарів: деталі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Сьогодні, 26 квітня, Реджеп Ердоган під час прямого ефіру відчув проблеми зі шлунком. Після перерви він повернувся, але згодом скасовував передвиборчу поїздку. Президент Туреччини подякував всім, хто хвилювався за нього у своїх соціальних мережах.

Про це повідомив Президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Читайте також:

Подяка Ердогана громадянам Туреччини

У середу, 26 квітня, Президенту Туреччини Реджепу Ердогану стало зле під час прямого ефіру. Через поради лікаря він скасував поїздку в кілька турецьких міст у рамках передвиборчої кампанії.

"Я хотів би подякувати кожному члену моєї благородної нації, кожному з моїх братів і сестер, які передали свої побажання та молитви за незначні незручності, які я мав під час ефіру через мою зайнятість роботою. Сьогодні буду відпочивати вдома за порадами наших лікарів", — написав Реджеп Ердоган.

Крім цього він сказав, що на жаль, ми не зможе зустрітися сьогодні з своїми братами з Кіріккале, Йозгат і Сівас.

"Прошу всіх віддати свої права. Віцепрезидент Фуат Октай візьме участь у програмах Кіріккале, Йозгат і Сівас від нашого імені. З дозволу Божого, ми продовжимо нашу програму з завтрашнього дня. Ми продовжуватимемо працювати, щоб привести нашу улюблену націю до цілей Століття Туреччини. З цієї нагоди я бажаю всім своїм громадянам здоров’я, миру та радості", — додав президент Туреччини.

Публікація президента Туреччини Реджепа Ердогана в Twitter. Фото: скріншот з соцмереж.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган перервав телеінтерв'ю в прямому ефірі. Згодом він повернувся і вибачився, заявивши, що у нього "шлунковий грип" і йому через це йому стало зле.