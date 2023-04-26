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Эрдоган заявил, что отменяет предвыборную программу по совету врачей: детали

26 апреля 2023 13:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Эрдоган заявил, что отменяет предвыборную программу по совету врачей: детали
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 26 апреля, Реджеп Эрдоган во время прямого эфира ощутил проблемы с желудком. После перерыва он вернулся, но затем отменял предвыборную поездку. Президент Турции поблагодарил всех, кто переживал за него в своих социальных сетях.

Об этом сообщил Президент Турции Реджеп Эрдоган.

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В среду, 26 апреля, Президенту Турции Реджепу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира. Из-за советов врача он отменил поездку в несколько турецких городов в рамках предвыборной кампании.

"Я хотел бы поблагодарить каждого члена моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за незначительные неудобства, которые я испытывал во время эфира из-за моей занятости работой. Сегодня буду отдыхать дома по советам наших врачей", — написал Реджеп Эрдоган.

Кроме этого он сказал, что, к сожалению, мы не сможет встретиться сегодня со своими братьями из Кириккале, Йозгата и Сиваса.

"Прошу всех отдать свои права. Вице-президент Фуат Октай примет участие в программах Кириккале, Йозгат и Сивас от нашего имени. С позволения Божьего, мы продолжим нашу программу с завтрашнего дня. Мы будем продолжать работать, чтобы привести нашу любимую нацию к целям Века Турции. С этого случая я желаю всем своим гражданам здоровья, мира и радости", — добавил президент Турции.

Эрдоган
Публикация президента Турции Реджепа Эрдогана в Twitter. Фото: скриншот из соцсетей.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прервал телеинтервью в прямом эфире. Впоследствии он вернулся и извинился, заявив, что у него "желудочный грипп" и ему из-за этого ему стало плохо.

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