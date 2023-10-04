Екссоратник Януковича Андрій Клюєв перебуває в комі

Віктор Янукович і Андрій Клюєв. Фото: УНІАН

59-річний Андрій Клюєв, колишній глава Адміністрації Президента України за часів Віктора Януковича, зараз у вкрай тяжкому стані. Він перебуває в комі під апаратом ШВЛ.

Про це пишуть соцмережі.

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Повідомляється, що минулого понеділка у Клюєва діагностували отит, який минув за кілька днів. Але вже у четвер, 28 вересня, у нього з'явилися задишка та сильний кашель. Додому до Клюєва викликали лікаря приватної клініки, який визначив у пацієнта бактеріальну пневмонію.

Стан хворого тим часом погіршувався. Запідозрили, що він хворий на коронавірус.

Допис у соцмережі про хворобу Клюєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти. так громадянства лишився Андрій Клюєв — колишній голова Адміністрації Президента.