Екссоратник Януковича Андрій Клюєв перебуває в комі
59-річний Андрій Клюєв, колишній глава Адміністрації Президента України за часів Віктора Януковича, зараз у вкрай тяжкому стані. Він перебуває в комі під апаратом ШВЛ.
Про це пишуть соцмережі.
Андрій Клюєв у комі
Повідомляється, що минулого понеділка у Клюєва діагностували отит, який минув за кілька днів. Але вже у четвер, 28 вересня, у нього з'явилися задишка та сильний кашель. Додому до Клюєва викликали лікаря приватної клініки, який визначив у пацієнта бактеріальну пневмонію.
Стан хворого тим часом погіршувався. Запідозрили, що він хворий на коронавірус.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Це рішення пов'язане з тим, що у них російські паспорти. так громадянства лишився Андрій Клюєв — колишній голова Адміністрації Президента.