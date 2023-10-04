Экс-соратник Януковича Андрей Клюев находится в коме

Виктор Янукович и Андрей Клюев. Фото: УНИАН

59-летний Андрей Клюев, бывший глава Администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича, сейчас в крайне тяжелом состоянии. Он находится в коме под аппаратом ИВЛ.

Об этом пишут соцсети.

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Сообщается, что в прошлый понедельник у Клюева диагностировали отит, прошедший через несколько дней. Но уже в четверг, 28 сентября, у него появились одышка и сильный кашель. Домой Клюеву вызвали врача частной клиники, который определил у пациента бактериальную пневмонию.

Состояние больного в это время ухудшалось. Заподозрили, что он болен коронавирусом.

Сообщение в соцсети о болезни Клюева. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта. так гражданства остался Андрей Клюев — бывший глава Администрации Президента.