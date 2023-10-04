Экс-соратник Януковича Андрей Клюев находится в коме
59-летний Андрей Клюев, бывший глава Администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича, сейчас в крайне тяжелом состоянии. Он находится в коме под аппаратом ИВЛ.
Об этом пишут соцсети.
Андрей Клюев в коме
Сообщается, что в прошлый понедельник у Клюева диагностировали отит, прошедший через несколько дней. Но уже в четверг, 28 сентября, у него появились одышка и сильный кашель. Домой Клюеву вызвали врача частной клиники, который определил у пациента бактериальную пневмонию.
Состояние больного в это время ухудшалось. Заподозрили, что он болен коронавирусом.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта. так гражданства остался Андрей Клюев — бывший глава Администрации Президента.