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Экс-соратник Януковича Андрей Клюев находится в коме

4 октября 2023 03:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Экс-соратник Януковича Андрей Клюев находится в коме
Виктор Янукович и Андрей Клюев. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

59-летний Андрей Клюев, бывший глава Администрации Президента Украины во времена Виктора Януковича, сейчас в крайне тяжелом состоянии. Он находится в коме под аппаратом ИВЛ.

Об этом пишут соцсети.

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Андрей Клюев в коме

Сообщается, что в прошлый понедельник у Клюева диагностировали отит, прошедший через несколько дней. Но уже в четверг, 28 сентября, у него появились одышка и сильный кашель. Домой Клюеву вызвали врача частной клиники, который определил у пациента бактериальную пневмонию.

Состояние больного в это время ухудшалось. Заподозрили, что он болен коронавирусом.

Сообщение в соцсети
Сообщение в соцсети о болезни Клюева. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников Виктора Януковича. Это решение связано с тем, что у них российские паспорта. так гражданства остался Андрей Клюев — бывший глава Администрации Президента.

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