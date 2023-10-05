Довідка про інвалідність під час воєнного стану: спрощена процедура отримання

Чоловік у візку вигулює пса. Фото: freepik.com

У МОЗ заявили, що систему встановлення та продовження інвалідності під час воєнного стану дещо спростили. Таким чином довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про інвалідність діє протягом воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.

Про це повідомляють на Урядовому порталі.

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Як можна подовжити термін довідки МСЕК

Так, якщо під час воєнного стану потрібен повторний огляд, але немає можливості це зробити, то його можна відтермінувати до 6 місяців після закінчення воєнного стану. Своєю чергою термін попередньої довідки продовжується разом з усіма виплатами на весь цей період.

"Згідно з постановою КМУ № 225 від 8 березня 2022 р., якщо в Пенсійному фонді України або структурних підрозділах з питань соціального захисту населення немає інформації про зміну чи відмову в продовженні інвалідності, вважається, що ця інвалідність продовжується на весь період дії воєнного стану і ще на шість місяців після його скасування або припинення, — йдеться на сайті.

Важливо, що людина продовжує отримувати всі соціальні виплати без додаткових документів чи записів.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили до 15 листопада. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки, за якими вони мають явитися до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Осіб, які не мають відстрочки й придатні до військової служби за станом здоров'я, призивають до лав ЗСУ. При цьому закон не забороняє добровільно вступати до війська особам з інвалідністю. Адвокат Іван Ліберман розповів, чи можуть мобілізувати чоловіка, який має третю групу інвалідності.