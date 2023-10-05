Справка об инвалидности во время военного положения: упрощенная процедура получения
В Минздраве заявили, что систему установления и продолжения инвалидности во время военного положения несколько упростили. Таким образом, справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об инвалидности действует в течение военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.
Об этом сообщают на Правительственном портале.
Как можно продлить срок справки МСЭК
Так, если во время военного положения требуется повторный осмотр, но нет возможности это сделать, то его можно отсрочить до 6 месяцев после окончания военного положения. В свою очередь срок предварительной справки продлевается вместе со всеми выплатами на весь этот период.
"Согласно постановлению КМУ № 225 от 8 марта 2022 г., если в Пенсионном фонде Украины или структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения нет информации об изменении или отказе в продлении инвалидности, считается, что эта инвалидность продолжается на весь период действия военного положения и еще на шесть месяцев после его отмены или прекращения", — говорится на сайте.
Важно, что человек продолжает получать все социальные выплаты без дополнительных документов либо записей.
Напомним, что в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Лица, не имеющие отсрочки и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, призывают в ряды ВСУ. При этом закон не запрещает добровольно поступать в армию лицам с инвалидностью. Адвокат Иван Либерман рассказал, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего третью группу инвалидности.