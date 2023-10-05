Справка об инвалидности во время военного положения: упрощенная процедура получения

Мужчина в коляске выгуливает собаку. Фото: freepik.com

В Минздраве заявили, что систему установления и продолжения инвалидности во время военного положения несколько упростили. Таким образом, справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об инвалидности действует в течение военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.

Об этом сообщают на Правительственном портале.

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Так, если во время военного положения требуется повторный осмотр, но нет возможности это сделать, то его можно отсрочить до 6 месяцев после окончания военного положения. В свою очередь срок предварительной справки продлевается вместе со всеми выплатами на весь этот период.

"Согласно постановлению КМУ № 225 от 8 марта 2022 г., если в Пенсионном фонде Украины или структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения нет информации об изменении или отказе в продлении инвалидности, считается, что эта инвалидность продолжается на весь период действия военного положения и еще на шесть месяцев после его отмены или прекращения", — говорится на сайте.

Важно, что человек продолжает получать все социальные выплаты без дополнительных документов либо записей.

Напомним, что в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию продлили до 15 ноября. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Лица, не имеющие отсрочки и пригодные к военной службе по состоянию здоровья, призывают в ряды ВСУ. При этом закон не запрещает добровольно поступать в армию лицам с инвалидностью. Адвокат Иван Либерман рассказал, могут ли мобилизовать мужчину, имеющего третью группу инвалидности.