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Діти і смартфон: з якого віку можна давати користуватись

8 жовтня 2023 05:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Діти і смартфон: з якого віку можна давати користуватись
Учні прочаткової школи тримають у руках смартфони. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Останнім часом мобільні телефони стали особливо важливим пристроєм як для дорослих, так і для дітей. Та більшість батьків все частіше задумуються, з якого віку можна давати дітям користуватися смартфонами, аби не зашкодити їхньому здоров'ю. 

На це питання у своєму YouTube дає відповідь лікар Євген Комаровський.

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З якого віку дітям можна дозволяти користуватися смартфонами

Лікар Євген Комаровський зазначає, що смартфони по-різному впливають на дітей. З одного боку — це навчання і розвиток. З іншого — залежність від екранів, зниження активності та соціальна ізоляція.

За його словами, батьки часто дають телефон маленьким дітям, аби вони їм не заважали. Такий підхід Комаровський вважає неправильним і може мати серйозні наслідки в майбутньому.

За словами Комаровського, американські експерти рекомендують починати регулярне та постійне використання смартфонів дітьми не раніше 12 років. Але навіть у цьому віці мають бути певні обмеження. Наприклад, підліток не повинен проводити за екраном смартфона не більше двох годин.

Нагадаємо, смартфон "Р-Фон", який у РФ позиціонується як власна розробка, виявився копією пристрою Symphony Helio 80 з Бангладеш. Обидва телефони мають однаковий дизайн і схожі характеристики.

Щоправда, "Р-ФОН" коштує дорожче. Його продаватимуть по 40 тисяч рублів. Це втричі дорожче, ніж у Бангладеш. 

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