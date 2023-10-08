Дети и смартфон: с какого возраста можно давать пользоваться

Ученики начальной школы держат в руках смартфоны. Фото: depositphotos.com

В последнее время мобильные телефоны стали особенно важным устройством, как для взрослых, так и для детей. Но большинство родителей все чаще задумываются, с какого возраста можно давать детям пользоваться смартфонами, чтобы не навредить их здоровью.

На этот вопрос в своем YouTube дает ответ врач Евгений Комаровский.

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Врач Евгений Комаровский отмечает, что смартфоны по-разному влияют на детей. С одной стороны — это обучение и развитие. С другой стороны — зависимость от экранов, снижение активности и социальная изоляция.

По его словам, родители часто дают телефон маленьким детям, чтобы они им не мешали. Такой подход Комаровский считает неправильным и он может иметь серьезные последствия в будущем.

По словам Комаровского, американские эксперты рекомендуют начинать регулярное и постоянное использование смартфонов детьми не раньше 12 лет. Но даже в этом возрасте должны быть ограничения. К примеру, подросток не должен проводить за экраном смартфона не более двух часов.

Напомним, смартфон "Р-Фон", который в РФ позиционируется как собственная разработка, оказался копией устройства Symphony Helio 80 из Бангладеш. Оба телефона имеют одинаковый дизайн и схожие характеристики.

Правда, "Р-ФОН" стоит дороже. Его будут продавать по 40 тысяч рублей. Это втрое дороже, чем в Бангладеш.