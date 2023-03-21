Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Чому краще їсти магазинний майонез, а не домашній: науковці дали несподіване пояснення arrow

Чому краще їсти магазинний майонез, а не домашній: науковці дали несподіване пояснення

21 березня 2023 13:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Домашній майонез може бути небезпечним
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Американські експерти у своєму розповіли про нюанси щодо включення у свій раціон майонезу. Зокрема науковці пояснили, що магазинний майонез може бути кориснішим та безпечнішим, ніж домашній.

Про це йдеться у повідомленні Національного інституту здоров'я США

Читайте також:

Різниця між домашнім та магазинним майонезом

"Майонез часто з’являється в нашому раціоні: в салатах, гарячих стравах і сендвічах. Часто люди його роблять самі, бо думають, що так корисніше", – зазначають фахівці.

Як відомо, майонез – це суміш олії, яєчного жовтка, кислої рідини, наприклад лимонного соку або оцту, та гірчиці. Хитрість приготування майонезу полягає в емульгуванні – об’єднанні речовин, що важко змішуються.

За словами експертів, корисним або шкідливим майонез робить якість інгредієнтів і кількість цукру і солі, консервантів і підсилювачів смаку в складі. Фахівці зробили акцент на тому, що домашній майонез може бути небезпечним. 

"Домашній майонез пов’язаний з ризиком зараження сальмонельозом. Саме тому не рекомендується вживати сирі або недоварені яйця", – радять фахівці.

За їхніми словами, щоб домашній майонез був безпечний, під час його приготування варто використовувати тільки пастеризовані яйця або яєчні продукти.

До складу майонезу також входять кислоти, що знижують рівень бактерій, наприклад, оцет або лимонний сік. Але сподіватися на цей факт не варто: попри наявність на кислоти в складі, домашній майонез може містити бактерії сальмонели.

Співвідношення користь/шкода для здоров'я

Майонез переважно складається з рослинної олії, а тому містить багато жиру і калорій. Отже, при виборі майонезу вам потрібно буде враховувати свої цілі в дієті.

При цьому майонез має й корисні для здоров’я властивості. Він містить вітамін Е, який підтримує здоров’я серця, і важливий для згортання крові вітамін K.

Майонез також можна приготувати з корисних жирів, таких як лляна олія, що містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я мозку, серця та шкіри. Зберігати такий продукт в холодильнику можна не довше 3-4 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі рецепти, як приготувати домашній пісний майонез

Також раніше медики дали поради щодо харчування, які допоможуть підтримувати здоров’я та блиск шкіри. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:29Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець

Новина з фото

14:28 Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали

14:17 Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться

14:15 Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф

Новина з фото

14:13 Племінниця принцеси Діани відгуляла вечірку перед власним весіллям: хто обранець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:01 В Одесі планують демонтувати два пам’ятники: про які саме йде мова

13:57 ЗМІ дізналися, чи розпустить президент Франції парламент

13:54 СБУ повідомила про підозру колаборанту, який "очолив" ЗАЕС Юрію Чернічуку: деталі

13:45 Пенсіонери не отримають щорічні одноразові виплати у травні: що сталося

13:35 Третій рівень небезпеки одразу у двох областях України — прогноз погоди на завтра

Новина з відео

13:31 Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва

Новина з відео

13:03 Під ОВА плетуть сітки: одеські волонтери залишились без приміщення

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Новина з відео

12:27Собака, яку переїхав Mercedes в Одесі, має знову лягти на операційний стіл: подробиці

Новина з відео

12:18 Співачка, яку захейтили у TikTOK за композицію "Гопак", прокоментувала скандал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Найенергетичніший період у 2023 році: як залучити успіх на молодик у березні

Новина з відео

11:57 Поліція показала, як вивозила жінок і дітей із прифронтової Авдіївки

Новина з відео

11:37 У Кувейті стався масовий розлив нафти: на заході країни оголосили надзвичайний стан

Новина з відео

11:30 Хабарники у формі: деталі скандальної корупційної справи на Одещині

Новина з відео

11:08 Рятувальна операція тривалістю в шість годин: на Одещині чоловік впав у колодязь

Ексклюзив

12:29ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

Ексклюзив

09:00З Японії до деокупованого Іванкова передали 100 засобів реабілітації: фоторепортаж

Ексклюзив

07:40Конфіскація російських активів: Гетманцев пояснив, що належало рф і як це відбирає Україна

Новина з фото

06:40 Виконавцю ролі Сіріуса Блека у Гаррі Поттері — 65: ТОП-7 улюблених фільмів кінозірки

06:23Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Проміняли спортивну кар'єру на шоу-бізнес: зірки з медалями на полиці

Новина з фото

20:16Мінна небезпека у Харківській області: за тиждень у регіоні травмувались п'ятеро людей

Ексклюзив

19:30Весняна Одеса: квітучий парк Перемоги через об'єктив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 Від зйомок у павільйоні до Білого дому: цікаві факти про серіал "Тед Лассо"

Ексклюзив

18:09Роковини анексії Криму: чому мовчали українські гармати

Актуальне по темі

None 21 Березень 14:29

Україна повернула 15 дітей з окупованих територій, — Лубінець

None 21 Березень 14:28

Залужний, Резніков та Стефанчук зустрілися з силовиками: що обговорювали

None 21 Березень 14:28

Нардепи збільшили видатки на оборону: про які суми йдеться

None 21 Березень 14:15

Ще одна європейська пошта припинила відправлення посилок до рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB