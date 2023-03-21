Чому краще їсти магазинний майонез, а не домашній: науковці дали несподіване пояснення

Домашній майонез може бути небезпечним

Американські експерти у своєму розповіли про нюанси щодо включення у свій раціон майонезу. Зокрема науковці пояснили, що магазинний майонез може бути кориснішим та безпечнішим, ніж домашній.

Про це йдеться у повідомленні Національного інституту здоров'я США.

Різниця між домашнім та магазинним майонезом

"Майонез часто з’являється в нашому раціоні: в салатах, гарячих стравах і сендвічах. Часто люди його роблять самі, бо думають, що так корисніше", – зазначають фахівці.

Як відомо, майонез – це суміш олії, яєчного жовтка, кислої рідини, наприклад лимонного соку або оцту, та гірчиці. Хитрість приготування майонезу полягає в емульгуванні – об’єднанні речовин, що важко змішуються.

За словами експертів, корисним або шкідливим майонез робить якість інгредієнтів і кількість цукру і солі, консервантів і підсилювачів смаку в складі. Фахівці зробили акцент на тому, що домашній майонез може бути небезпечним.

"Домашній майонез пов’язаний з ризиком зараження сальмонельозом. Саме тому не рекомендується вживати сирі або недоварені яйця", – радять фахівці.

За їхніми словами, щоб домашній майонез був безпечний, під час його приготування варто використовувати тільки пастеризовані яйця або яєчні продукти.

До складу майонезу також входять кислоти, що знижують рівень бактерій, наприклад, оцет або лимонний сік. Але сподіватися на цей факт не варто: попри наявність на кислоти в складі, домашній майонез може містити бактерії сальмонели.

Співвідношення користь/шкода для здоров'я

Майонез переважно складається з рослинної олії, а тому містить багато жиру і калорій. Отже, при виборі майонезу вам потрібно буде враховувати свої цілі в дієті.

При цьому майонез має й корисні для здоров’я властивості. Він містить вітамін Е, який підтримує здоров’я серця, і важливий для згортання крові вітамін K.

Майонез також можна приготувати з корисних жирів, таких як лляна олія, що містить омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров’я мозку, серця та шкіри. Зберігати такий продукт в холодильнику можна не довше 3-4 днів.

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