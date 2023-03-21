Почему лучше есть магазинный майонез, а не домашний: ученые дали неожиданное объяснение

Домашний майонез может быть опасен

Американские эксперты рассказали о нюансах по включению в свой рацион майонеза. В частности, ученые объяснили, что магазинный майонез может быть более полезным и безопасным, чем домашний.

Об этом говорится в сообщении Национального института здоровья США.

Разница между домашним и магазинным майонезом

"Майонез часто появляется в нашем рационе: в салатах, горячих блюдах и сэндвичах. Часто люди его делают сами, потому что думают, что так полезнее", – отмечают специалисты.

Как известно, майонез – это смесь масла, яичного желтка, кислой жидкости, например лимонного сока или уксуса, и горчицы. Хитрость приготовления майонеза заключается в эмульгировании – объединении трудно смешивающихся веществ.

По словам экспертов, полезным или вредным майонезом делает качество ингредиентов и количество сахара и соли, консервантов и усилителей вкуса в составе. Специалисты сделали акцент на том, что домашний майонез может быть опасен.

"Домашний майонез связан с риском заражения сальмонеллезом. Именно поэтому не рекомендуется употреблять сырые или недоваренные яйца", – советуют специалисты.

По их словам, чтобы домашний майонез был безопасен, при его приготовлении следует использовать только пастеризованные яйца или яичные продукты.

В состав майонеза также входят кислоты, снижающие уровень бактерий, например уксус или лимонный сок. Но надеяться на этот факт не стоит: несмотря на наличие кислоты в составе, домашний майонез может содержать бактерии сальмонеллы.

Соотношение польза/вред для здоровья

Майонез преимущественно состоит из растительного масла, поэтому содержит много жира и калорий. Итак, при выборе майонеза вам нужно будет учитывать свои цели в диете.

При этом майонез обладает и полезными для здоровья свойствами. Он содержит витамин Е, поддерживающий здоровье сердца, и важный для свертывания крови витамин K.

Майонез также можно приготовить из полезных жиров, таких как льняное масло, содержащее омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье мозга, сердца и кожи. Хранить такой продукт в холодильнике можно не больше 3-4 дней.

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