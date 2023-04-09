Чим більше споживаєш, тим швидше вмираєш: вчені про шкоду алкоголю для організму

Люди, які вживають алкоголь, мають підвищений ризик смертності. Фото: google.com

Нове дослідження показало, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, різко скорочує тривалість життя. ВООЗ прокоментувала негативний вплив на організм людини.

Про це пише Nation.

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У новому дослідженні вчені об'єднали результати понад 100 досліджень, проведених раніше, в яких взяли участь майже 5 мільйонів осіб. Результати показали, що люди, які вживають щонайменше близько 25 г алкоголю, ризикують захворіти на хвороби, пов'язані з ним. Ризик зростає, якщо споживати 45 г алкоголю на день.

У ВООЗ зазначили, що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров’я людини.

"Вікові обмеження"

Стандартний напій у більшості країн містить близько 14 грамів алкоголю чи менше. Тобто 25 грамів — приблизно дві пляшки алкогольного напою.

Дослідження також показали, що учасники віком 50 років і менше, за якими спостерігали щонайменше 10 років і які часом вживали алкоголь, мали підвищений ризик смертності. Фото: google.com Як алкоголь впливає на жінок