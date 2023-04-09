Чим більше споживаєш, тим швидше вмираєш: вчені про шкоду алкоголю для організму
Нове дослідження показало, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, різко скорочує тривалість життя. ВООЗ прокоментувала негативний вплив на організм людини.
Про це пише Nation.
Чи є допустима норма вживання алкоголю
У новому дослідженні вчені об'єднали результати понад 100 досліджень, проведених раніше, в яких взяли участь майже 5 мільйонів осіб. Результати показали, що люди, які вживають щонайменше близько 25 г алкоголю, ризикують захворіти на хвороби, пов'язані з ним. Ризик зростає, якщо споживати 45 г алкоголю на день.
У ВООЗ зазначили, що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров’я людини.
"Вікові обмеження"
Стандартний напій у більшості країн містить близько 14 грамів алкоголю чи менше. Тобто 25 грамів — приблизно дві пляшки алкогольного напою.
Дослідження також показали, що учасники віком 50 років і менше, за якими спостерігали щонайменше 10 років і які часом вживали алкоголь, мали підвищений ризик смертності.
Як алкоголь впливає на жінок
Результати свідчать про те, що жінки більше страждають від алкоголю, ніж чоловіки. Так, коли учасниці досліджень споживали близько 25 г алкоголю на рівні з їхніми колегами-чоловіками, то мали вищі ризики смерті.
"Неважливо, скільки ви п'єте. Єдине, що ми можемо сказати напевно, це те, що чим більше ви п’єте, тим це шкідливіше", — зазначила керівниця відділу боротьби з неінфекційними захворюваннями та регіональний радник з питань алкоголю та заборонених наркотиків у ВООЗ Каріна Феррейра-Боргес.
Нагадаємо, що 7 квітня, Кабінет міністрів України підвищив вартість акцизних марок на алкогольну продукцію та тютюнові вироби. Уряд вдався до такого кроку вперше з 2014 року.