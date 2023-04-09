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Чим більше споживаєш, тим швидше вмираєш: вчені про шкоду алкоголю для організму

9 квітня 2023 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Люди, які вживають алкоголь, мають підвищений ризик смертності. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нове дослідження показало, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, різко скорочує тривалість життя. ВООЗ прокоментувала негативний вплив на організм людини.

Про це пише Nation.

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Чи є допустима норма вживання алкоголю

У новому дослідженні вчені об'єднали результати понад 100 досліджень, проведених раніше, в яких взяли участь майже 5 мільйонів осіб. Результати показали, що люди, які вживають щонайменше близько 25 г алкоголю, ризикують захворіти на хвороби, пов'язані з ним. Ризик зростає, якщо споживати 45 г алкоголю на день. 

У ВООЗ зазначили, що жодна кількість алкоголю не є безпечною для здоров’я людини.

"Вікові обмеження"

Стандартний напій у більшості країн містить близько 14 грамів алкоголю чи менше. Тобто 25 грамів — приблизно дві пляшки алкогольного напою.

Дослідження також показали, що учасники віком 50 років і менше, за якими спостерігали щонайменше 10 років і які часом вживали алкоголь, мали підвищений ризик смертності.

 

Фото: google.com

Як алкоголь впливає на жінок

Результати свідчать про те, що жінки більше страждають від алкоголю, ніж чоловіки. Так, коли учасниці досліджень споживали близько 25 г алкоголю на рівні з їхніми колегами-чоловіками, то мали вищі ризики смерті.

"Неважливо, скільки ви п'єте. Єдине, що ми можемо сказати напевно, це те, що чим більше ви п’єте, тим це шкідливіше", — зазначила керівниця відділу боротьби з неінфекційними захворюваннями та регіональний радник з питань алкоголю та заборонених наркотиків у ВООЗ Каріна Феррейра-Боргес. 

Нагадаємо, що 7 квітня, Кабінет міністрів України підвищив вартість акцизних марок на алкогольну продукцію та тютюнові вироби. Уряд вдався до такого кроку вперше з 2014 року. 

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