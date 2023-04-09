Чем больше употребляешь, тем быстрее умираешь: ученые о вреде алкоголя на организм

Люди, употребляющие алкоголь, имеют повышенный риск смертности. Фото: google.com

Новое исследование показало, что регулярное употребление алкоголя даже в умеренных количествах резко сокращает продолжительность жизни. ВОЗ прокомментировала негативное влияние на организм человека.

Об этом пишет Nation.

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Есть ли допустимая норма употребления алкоголя

В новом исследовании ученые объединили результаты более 100 ранее проведенных исследований, в которых приняли участие почти 5 миллионов человек. Результаты показали, что люди, употребляющие не менее 25 г алкоголя, рискуют заболеть болезнями, связанными с ним. Риск растет, если употреблять 45 г алкоголя в день.

В ВОЗ отметили, что ни одно количество алкоголя не безопасно для здоровья человека.

"Возрастные ограничения"

Стандартный напиток в большинстве стран содержит около 14 граммов алкоголя или меньше. То есть 25 граммов – примерно две бутылки алкогольного напитка.

Исследования также показали, что участники в возрасте 50 лет и менее, за которыми наблюдали не менее 10 лет и порой употребляли алкоголь, имели повышенный риск смертности. Фото: google.com Как алкоголь влияет на женщин