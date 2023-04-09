Чем больше употребляешь, тем быстрее умираешь: ученые о вреде алкоголя на организм
Новое исследование показало, что регулярное употребление алкоголя даже в умеренных количествах резко сокращает продолжительность жизни. ВОЗ прокомментировала негативное влияние на организм человека.
Об этом пишет Nation.
Есть ли допустимая норма употребления алкоголя
В новом исследовании ученые объединили результаты более 100 ранее проведенных исследований, в которых приняли участие почти 5 миллионов человек. Результаты показали, что люди, употребляющие не менее 25 г алкоголя, рискуют заболеть болезнями, связанными с ним. Риск растет, если употреблять 45 г алкоголя в день.
В ВОЗ отметили, что ни одно количество алкоголя не безопасно для здоровья человека.
"Возрастные ограничения"
Стандартный напиток в большинстве стран содержит около 14 граммов алкоголя или меньше. То есть 25 граммов – примерно две бутылки алкогольного напитка.
Исследования также показали, что участники в возрасте 50 лет и менее, за которыми наблюдали не менее 10 лет и порой употребляли алкоголь, имели повышенный риск смертности.
Как алкоголь влияет на женщин
Результаты свидетельствуют о том, что женщины больше страдают от алкоголя, чем мужчины. Так, когда участницы исследований употребляли около 25 г алкоголя на уровне с их коллегами-мужчинами, то имели более высокие риски смерти.
"Неважно, сколько вы пьете. Единственное, что мы можем сказать наверняка, это то, что чем больше вы пьете, тем это вреднее", — отметила руководитель отдела по борьбе с неинфекционными заболеваниями и региональный советник по вопросам алкоголя и запрещенных наркотиков в ВОЗ Карина Феррейра-Боргес.
Напомним, что 7 апреля Кабинет министров Украины повысил стоимость акцизных марок на алкогольную продукцию и табачные изделия. Правительство прибегло к такому шагу впервые с 2014 года.