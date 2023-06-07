Питна вода на Херсонщині: чи можна пити воду з крана після підтоплення регіону

Питна вода. Фото: Freepik

На Херсонщині продовжується евакуація людей з підтоплених населених пунктів. Екологи застерігають бути обережними з водою, адже в ній розмножуються небезпечні бактерії. Воду з Дніпра забороняють пити навіть після фільтрації, більше того, не радять навіть купатися в ній.

А от чи можна пити воду з кранів на Херсонщині, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів еколог Олександр Соколенко.

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"Я не знаю, яким чином ця вода подається і як вона фільтрується. Якщо є підприємства, які цю воду постачають, то думаю вони не зацікавлені у використанні цієї води, розуміючи ризики. Зрозуміло, що вода, яка тече з крана, проходить певні стадії фільтрації. Але чи достатньо цих потужностей для очищення саме цієї води — я не впевнений. До того ж у кожному населеному пункті ситуація може бути різною. По логіці, криниці треба виключити зараз, особливо там, де є підтоплення", — сказав еколог.

Додамо, що в мережі з'явилося відео, як рятівники дроном доставили воду мешканцям затопленого будинку, які перебувають на даху. Перед цим люди благали про домогу.

Уряд виділяє 846 млн гривень на забезпечення питною водою мешканців чотирьох регіонів, водопостачання яких здійснювалося з Каховського водосховища. Також влада створила штаб з ліквідації наслідків цього російського злочину.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.