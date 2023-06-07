Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Безопасно ли на Херсонщине пить воду из крана: ответ эколога arrow

Безопасно ли на Херсонщине пить воду из крана: ответ эколога

7 июня 2023 14:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Питьевая вода в Херсонской области: можно ли пить воду из крана после подтопления региона
Питьевая вода. Фото: Freepik
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Херсонской области продолжается эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь в ней размножаются опасные бактерии. Воду из Днепра запрещают пить даже после фильтрации. Более того, не рекомендуют даже купаться в ней.

А вот можно ли пить воду из кранов в Херсонской области, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

Читайте также:

"Я не знаю, каким образом эта вода подается и как она фильтруется. Если есть предприятия, которые поставляют эту воду, то думаю они не заинтересованы в использовании этой воды, понимая риски. Понятно, что вода из крана проходит определенные стадии фильтрации. Но достаточно ли этих мощностей для очистки именно этой воды — я не уверен. К тому же в каждом населенном пункте ситуация может быть разной. По логике, колодцы надо исключить сейчас, особенно там, где есть подтопление", сказал эколог.

Добавим, что в сети появилось видео, как спасатели дроном доставили воду жителям, которые находятся на крыше затопленного дома. Перед этим люди умоляли о помощи.

Правительство выделяет 846 млн гривен на обеспечение питьевой водой жителей четырех регионов, водоснабжение которых осуществлялось из Каховского водохранилища. Также власти создали штаб по ликвидации последствий этого российского преступления.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас