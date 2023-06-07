Питьевая вода в Херсонской области: можно ли пить воду из крана после подтопления региона

Питьевая вода. Фото: Freepik

В Херсонской области продолжается эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Экологи предостерегают быть осторожными с водой, ведь в ней размножаются опасные бактерии. Воду из Днепра запрещают пить даже после фильтрации. Более того, не рекомендуют даже купаться в ней.

А вот можно ли пить воду из кранов в Херсонской области, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал эколог Александр Соколенко.

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"Я не знаю, каким образом эта вода подается и как она фильтруется. Если есть предприятия, которые поставляют эту воду, то думаю они не заинтересованы в использовании этой воды, понимая риски. Понятно, что вода из крана проходит определенные стадии фильтрации. Но достаточно ли этих мощностей для очистки именно этой воды — я не уверен. К тому же в каждом населенном пункте ситуация может быть разной. По логике, колодцы надо исключить сейчас, особенно там, где есть подтопление", — сказал эколог.

Добавим, что в сети появилось видео, как спасатели дроном доставили воду жителям, которые находятся на крыше затопленного дома. Перед этим люди умоляли о помощи.

Правительство выделяет 846 млн гривен на обеспечение питьевой водой жителей четырех регионов, водоснабжение которых осуществлялось из Каховского водохранилища. Также власти создали штаб по ликвидации последствий этого российского преступления.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка на Херсонщине.