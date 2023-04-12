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Британець намагався не спати 11 днів, щоб побити світовий рекорд: до чого це призвело

12 квітня 2023 05:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Британець намагався не спати 11 днів, щоб побити світовий рекорд: до чого це призвело
Як не спати всю ніч. Фото: Sammy Williams / Unsplash
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Британець Тоні Райт намагався побити світовий рекорд і не спав упродовж 11 днів. Без сну чоловік протримався 266 годин.

Про це повідомляє Ladbible.

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До чого це призвело

Тоні Райт розповів, що довгий час не спати ризиковано для здоров'я та викликає тривожність. Він зазначив, що можна отримати повний букет побічних ефектів — від ослаблення імунної системи та перепадів настрою до збільшення ваги та високого кров’яного тиску. Однак у деяких випадках може бути ще гірше, адже граючись зі сном можна отримати серйозні проблеми із психічним здоров'ям.

Однак, певно, Тоні це обійшло стороною, адже він запевнив, що під час свого випробування "майже відчув просвітлення, нібито отримав доступ до абсолютно нової частини свого мозку".

 

Британець, який довго не спав, Тоні Райт. Фото: Facebook/Sleep Gods

Останній рекордсмен у сфері сну

Цьогоріч у березні Книга рекордів Гіннеса відмовилася від подібних небезпечних експериментів, адже вони загрожують не тільки здоров'ю, а й життю.

Останнім рекордсменом у цій сфері був Роберт Макдональд ще 1986 року. Чоловік не спав 453 години 40 хвилин, що становить 18 днів 21 годину 40 хвилин, таким чином отримавши світовий рекорд.

 

Спати важливо, не варто нехтувати цим видом відпочинку. Вирізка з телемультфільму "Том і Джері"

Нагадаємо, що перебувати в хорошій формі та насолоджуватися повноцінним сном дуже важливо для нашого здоров'я та настрою. Недосип та безсоння можуть призвести до ряду проблем зі здоров'ям та гіршої продуктивності протягом дня. Втім, правильне харчування може допомогти поліпшити якість вашого сну. 

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