Британец пытался бодрствовать 11 дней, чтобы побить мировой рекорд: к чему это привело
Британец Тони Райт пытался побить мировой рекорд и не спал 11 дней. Без сна мужчина продержался 266 часов.
Об этом сообщает Ladbible.
К чему это привело
Тони Райт рассказал, что долгое время бодрствовать рискованно для здоровья и вызывает тревожность. Он отметил, что можно получить полный букет побочных эффектов от ослабления иммунной системы и перепадов настроения до увеличения веса и высокого кровяного давления. Однако в некоторых случаях может быть еще хуже, ведь играя со сном можно получить серьезные проблемы с психическим здоровьем.
Однако, вероятно, Тони это обошло стороной, ведь он заверил, что во время своего испытания "почти почувствовал просветление, якобы получил доступ к совершенно новой части своего мозга".
Последний рекордсмен в области сна
В марте Книга рекордов Гиннеса отказалась от подобных опасных экспериментов, ведь они угрожают не только здоровью, но и жизни.
Последним рекордсменом в этой сфере был Роберт Макдональд еще в 1986 году. Человек не спал 453 часа 40 минут, что составляет 18 дней 21 час 40 минут, таким образом получив мировой рекорд.
Напомним, что находиться в хорошей форме и наслаждаться полноценным сном очень важно для здоровья и настроения. Недосыпь и бессонница могут привести к ряду проблем со здоровьем и худшей продуктивности в течение дня. Впрочем, правильное питание может помочь улучшить качество вашего сна.