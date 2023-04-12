Британец пытался бодрствовать 11 дней, чтобы побить мировой рекорд: к чему это привело

Как не спать всю ночь. Фото: Sammy Williams / Unsplash

Британец Тони Райт пытался побить мировой рекорд и не спал 11 дней. Без сна мужчина продержался 266 часов.

Об этом сообщает Ladbible.

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К чему это привело

Тони Райт рассказал, что долгое время бодрствовать рискованно для здоровья и вызывает тревожность. Он отметил, что можно получить полный букет побочных эффектов от ослабления иммунной системы и перепадов настроения до увеличения веса и высокого кровяного давления. Однако в некоторых случаях может быть еще хуже, ведь играя со сном можно получить серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Однако, вероятно, Тони это обошло стороной, ведь он заверил, что во время своего испытания "почти почувствовал просветление, якобы получил доступ к совершенно новой части своего мозга".

11 дней не спавший британец Тони Райт. Фото: Facebook/Sleep Gods

Последний рекордсмен в области сна

В марте Книга рекордов Гиннеса отказалась от подобных опасных экспериментов, ведь они угрожают не только здоровью, но и жизни.

Последним рекордсменом в этой сфере был Роберт Макдональд еще в 1986 году. Человек не спал 453 часа 40 минут, что составляет 18 дней 21 час 40 минут, таким образом получив мировой рекорд.

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Напомним, что находиться в хорошей форме и наслаждаться полноценным сном очень важно для здоровья и настроения. Недосыпь и бессонница могут привести к ряду проблем со здоровьем и худшей продуктивности в течение дня. Впрочем, правильное питание может помочь улучшить качество вашего сна.