Чтобы волосы были здоровыми и красивыми: нутрициолог рассказала, какие продукты нужно есть

Здоровые и красивые волосы – это результат многих факторов

Волосы тускнеют и становятся ломкими, когда ему не хватает определенных витаминов. Лучше всего их получать из еды.

Какие продукты необходимы для здоровья волос, рассказала нутрициолог Ирина Астафичева на своей странице в Instagram.

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"Здоровые и красивые волосы — это результат многих факторов. Генетика, уровень стресса, состояние окружающей среды, питание. Если ваши волосы стали тонкими, сухими и чрезмерно выпадают, посмотрите качество своего рациона, измените средства ухода или обратитесь к врачу", — советует эксперт.

Астафичева объясняет, что экстремальные диеты с быстрой потерей веса также могут негативно влиять на состояние волос, что приводит к усиленному выпадению в течение 6-12 недель.

"Чтобы улучшить состояние волос, нужно обогащать рацион продуктами, содержащими все необходимые питательные вещества", — говорит нутрициолог.

Какие продукты нужно есть

Лосось (а еще скумбрия и сардины) содержат омега-3 жирные кислоты, витамин B12. Омега-3 поддерживает здоровье кожи головы, а дефицит может привести к сухости кожи и тусклым волосам.

(а еще скумбрия и сардины) содержат омега-3 жирные кислоты, витамин B12. Омега-3 поддерживает здоровье кожи головы, а дефицит может привести к сухости кожи и тусклым волосам. Темно-зеленые овощи и зелень могут помочь против выпадения волос, поскольку содержат витамин D, железо и фолиевую кислоту. Это шпинат, капуста Кейл, Мангольд.

могут помочь против выпадения волос, поскольку содержат витамин D, железо и фолиевую кислоту. Это шпинат, капуста Кейл, Мангольд. Фасоль . Бобовые снабжают белок, железо, цинк и биотин. Дефицит биотина может привести к ломкости волос.

. Бобовые снабжают белок, железо, цинк и биотин. Дефицит биотина может привести к ломкости волос. Орехи . Кешью, миндаль и грецкие орехи являются источниками белка, здоровых жиров, биотина и цинка, которые поддерживают развитие здоровой ткани кожи головы и могут помочь стимулировать рост волос и предотвращать выпадение. Бразильские орехи наполнены селеном, способствующим росту волос.

. Кешью, миндаль и грецкие орехи являются источниками белка, здоровых жиров, биотина и цинка, которые поддерживают развитие здоровой ткани кожи головы и могут помочь стимулировать рост волос и предотвращать выпадение. Бразильские орехи наполнены селеном, способствующим росту волос. Яйца . Снабжают белком и основными питательными веществами, способствующими здоровью волос, такими как холин, железо и витамины A, D и B12. Лютеин и зеаксантин также играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи и волос.

. Снабжают белком и основными питательными веществами, способствующими здоровью волос, такими как холин, железо и витамины A, D и B12. Лютеин и зеаксантин также играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи и волос. Гречневая крупа и другие ц/з каши . Замена белых рафинированных углеводов на 100% ц/з круп может помочь вам увеличить цинк, железо и витамины группы В в вашем рационе, чтобы поддерживать здоровье волос.

. Замена белых рафинированных углеводов на 100% ц/з круп может помочь вам увеличить цинк, железо и витамины группы В в вашем рационе, чтобы поддерживать здоровье волос. Молочные продукты . Кальций и казеин являются важными минералами для роста волос. Главным преимуществом йогурта, например, являются его пробиотики, которые помогают организму усваивать питательные вещества для поддержания роста и регулярного цикла волос.

. Кальций и казеин являются важными минералами для роста волос. Главным преимуществом йогурта, например, являются его пробиотики, которые помогают организму усваивать питательные вещества для поддержания роста и регулярного цикла волос. Авокадо. В дополнение к содержанию витамина Е, авокадо содержит незаменимые жирные кислоты, которые могут помочь предотвращать выпадение волос.

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