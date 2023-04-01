Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow Чтобы волосы были здоровыми и красивыми: нутрициолог рассказала, какие продукты нужно есть arrow

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми: нутрициолог рассказала, какие продукты нужно есть

1 апреля 2023 09:20
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Здоровые и красивые волосы – это результат многих факторов
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Волосы тускнеют и становятся ломкими, когда ему не хватает определенных витаминов. Лучше всего их получать из еды.

Какие продукты необходимы для здоровья волос, рассказала нутрициолог Ирина Астафичева на своей странице в Instagram.

Читайте также:

"Здоровые и красивые волосы — это результат многих факторов. Генетика, уровень стресса, состояние окружающей среды, питание. Если ваши волосы стали тонкими, сухими и чрезмерно выпадают, посмотрите качество своего рациона, измените средства ухода или обратитесь к врачу", — советует эксперт.

Астафичева объясняет, что экстремальные диеты с быстрой потерей веса также могут негативно влиять на состояние волос, что приводит к усиленному выпадению в течение 6-12 недель.

"Чтобы улучшить состояние волос, нужно обогащать рацион продуктами, содержащими все необходимые питательные вещества", — говорит нутрициолог.

Какие продукты нужно есть

  • Лосось (а еще скумбрия и сардины) содержат омега-3 жирные кислоты, витамин B12. Омега-3 поддерживает здоровье кожи головы, а дефицит может привести к сухости кожи и тусклым волосам.
  • Темно-зеленые овощи и зелень могут помочь против выпадения волос, поскольку содержат витамин D, железо и фолиевую кислоту. Это шпинат, капуста Кейл, Мангольд.
  • Фасоль. Бобовые снабжают белок, железо, цинк и биотин. Дефицит биотина может привести к ломкости волос.
  • Орехи. Кешью, миндаль и грецкие орехи являются источниками белка, здоровых жиров, биотина и цинка, которые поддерживают развитие здоровой ткани кожи головы и могут помочь стимулировать рост волос и предотвращать выпадение. Бразильские орехи наполнены селеном, способствующим росту волос.
  • Яйца. Снабжают белком и основными питательными веществами, способствующими здоровью волос, такими как холин, железо и витамины A, D и B12. Лютеин и зеаксантин также играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи и волос.
  • Гречневая крупа и другие ц/з каши. Замена белых рафинированных углеводов на 100% ц/з круп может помочь вам увеличить цинк, железо и витамины группы В в вашем рационе, чтобы поддерживать здоровье волос.
  • Молочные продукты. Кальций и казеин являются важными минералами для роста волос. Главным преимуществом йогурта, например, являются его пробиотики, которые помогают организму усваивать питательные вещества для поддержания роста и регулярного цикла волос.
  • Авокадо. В дополнение к содержанию витамина Е, авокадо содержит незаменимые жирные кислоты, которые могут помочь предотвращать выпадение волос.

Напомним, известная украинская диетология Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе с какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.

Также советуем узнать пять кофейных привычек, от которых вы теряете молодость.

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB