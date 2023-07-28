Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Онлайн-сервисы могут привести к проблемам с психикой arrow

Онлайн-сервисы могут привести к проблемам с психикой

28 июля 2023 10:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Онлайн-сервисы могут привести к проблемам с психикой
Мужчина смотрит в телефон. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Исследование Европейского парламента подчеркивает потенциальный вред для психики, который может быть вызван дизайном и функциональностью онлайн-сервисов. Согласно докладу, представленному депутатом Ким ван Спаррентак, существует опасность из-за увеличенного времени, проведенного перед экраном. 

Об этом пишет Euractiv.

Читайте также:

Как онлайн-сервисы влияют на психику

Данные показывают, что каждый четвертый молодой человек, в возрастной категории 16-24 лет, проводит в сети свыше семи часов ежедневно, превышая рекомендуемое время в два-три часа.

Сервисы вроде YouTube, Netflix и Spotify используют различные методы для удержания внимания пользователей, например, непрерывное воспроизведение или автоматическая прокрутка. Такие механизмы разработаны с учетом психологических особенностей человека, например, стремление к социальному признанию или боязнь пропустить что-то важное.

Система лайков и уведомлений привлекает пользователей на платформы, вызывая в мозге всплески удовольствия. В докладе сравнивается зависимость от интернета с последствиями употребления наркотиков, включая депрессию, низкую самооценку и отчуждение от окружающих.

Также сообщается, что постоянное взаимодействие с экранами может привести к различным проблемам: от снижения способности к концентрации до когнитивных нарушений. Подчеркивается, что девочки более подвержены психическим рискам, связанным с длительным временем, проведенным в сети, по сравнению с мальчиками.

Напомним, что по мнению психологов, страсть человека к определенному цвету возникает из-за подсознательного выбора оттенка, который способен либо приглушить, либо разжечь нужные эмоции и чувства. Соответственно, и цвет своего автомобиля мы выбираем не просто так — этот процесс отражает состояние нашей психики.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз