Онлайн-сервисы могут привести к проблемам с психикой

Мужчина смотрит в телефон. Фото: росСМИ

Исследование Европейского парламента подчеркивает потенциальный вред для психики, который может быть вызван дизайном и функциональностью онлайн-сервисов. Согласно докладу, представленному депутатом Ким ван Спаррентак, существует опасность из-за увеличенного времени, проведенного перед экраном.

Об этом пишет Euractiv.

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Данные показывают, что каждый четвертый молодой человек, в возрастной категории 16-24 лет, проводит в сети свыше семи часов ежедневно, превышая рекомендуемое время в два-три часа.

Сервисы вроде YouTube, Netflix и Spotify используют различные методы для удержания внимания пользователей, например, непрерывное воспроизведение или автоматическая прокрутка. Такие механизмы разработаны с учетом психологических особенностей человека, например, стремление к социальному признанию или боязнь пропустить что-то важное.

Система лайков и уведомлений привлекает пользователей на платформы, вызывая в мозге всплески удовольствия. В докладе сравнивается зависимость от интернета с последствиями употребления наркотиков, включая депрессию, низкую самооценку и отчуждение от окружающих.

Также сообщается, что постоянное взаимодействие с экранами может привести к различным проблемам: от снижения способности к концентрации до когнитивных нарушений. Подчеркивается, что девочки более подвержены психическим рискам, связанным с длительным временем, проведенным в сети, по сравнению с мальчиками.

Напомним, что по мнению психологов, страсть человека к определенному цвету возникает из-за подсознательного выбора оттенка, который способен либо приглушить, либо разжечь нужные эмоции и чувства. Соответственно, и цвет своего автомобиля мы выбираем не просто так — этот процесс отражает состояние нашей психики.