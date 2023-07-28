Онлайн-сервіси можуть призвести до проблем із психікою

Чоловік дивиться в телефон. Фото: росЗМІ

Дослідження Європейського парламенту підкреслює потенційну шкоду для психіки, яка може бути викликана дизайном та функціональністю онлайн-сервісів. Згідно з доповіддю, поданою депутатом Кім ван Спаррентак, існує небезпека через збільшений час, проведений перед екраном.

Про це пише Euractiv.

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Дані показують, що кожна четверта молода людина, у віковій категорії 16-24 років, проводить у мережі понад сім годин щодня, перевищуючи рекомендований час у дві-три години.

Сервіси на кшталт YouTube, Netflix та Spotify використовують різні методи для утримання уваги користувачів, наприклад, безперервне відтворення або автоматичне прокручування. Такі механізми розроблені з урахуванням психологічних особливостей людини, наприклад, прагнення соціального визнання чи боязнь пропустити щось важливе.

Система лайків та повідомлень приваблює користувачів на платформи, викликаючи у мозку сплески задоволення. У доповіді порівнюється залежність від Інтернету з наслідками вживання наркотиків, включаючи депресію, низьку самооцінку та відчуження від оточуючих.

Також повідомляється, що постійна взаємодія з екранами може призвести до різних проблем: зниження здатності до концентрації до когнітивних порушень. Наголошується, що дівчатка більш схильні до психічних ризиків, пов'язаних із тривалим часом, проведеним у мережі, порівняно з хлопчиками.

Нагадаємо, що на думку психологів, пристрасть людини до певного кольору виникає через підсвідомий вибір відтінку, який здатний або приглушити, або розпалити потрібні емоції та почуття. Відповідно, і колір свого автомобіля ми вибираємо не просто так – цей процес відбиває стан нашої психіки.