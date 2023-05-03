Как выбрать психолога или психоаналитика

Что учесть, выбирая психолога? Фото: Pexels

Если еще десять лет назад вопрос "как выбрать психотерапевта" был актуален только для американцев, то теперь он актуален и для украинцев. Впрочем, выбрать специалиста не так уж легко, ведь профессиональные терапевты имеют разную квалификацию, специализацию и опыт. Какие же критерии при выборе психолога следует учесть?

Об этом пишет британский журнал Psychotherapy.

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Квалификация

Обязательно спросите терапевта о его опыте. Достаточная квалификация предполагает наличие практики работы с пациентами, университетского образования в области психологии и сертификатов, свидетельствующих о том, что психолог освоил несколько методов лечения. Если вы подозреваете, что у вас есть психические отклонения, то убедитесь в том, что выбранный специалист имеет образование в сфере "клиническая психология".

При выборе психолога важно учесть квалификацию. Фото: Pexels

Специальность

Важно также учитывать специальность психолога: некоторые специалисты работают только с конкретными проблемами, например — тревога, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство, тогда как другие имеют опыт в работе с определенными социальными группами, например с детьми, семейными парами или военными, получившими ПТСР.

Терапевтический подход

Важным фактором, который следует учитывать при выборе психолога, есть его терапевтический подход. К примеру, когнитивно-поведенческая терапия фокусируется на изменении негативных моделей мышления и поведения, а психодинамическая терапия исследует бессознательные конфликты и прошлый опыт. Важно выбрать терапевта, чей подход согласуется с вашими личными убеждениями и целями терапии, поскольку это может повысить эффективность и успешность лечения.

Выберите психолога, с которым будете чувствовать себя кофмортно. Фото: Pexels

Доказательные практики

Практики, основанные на доказательствах, действительно помогают добиться значительного эффекта в терапии. К сожалению, некоторые методы лечения были созданы не ради достижения ощутимого результата, а ради рекламного эффекта. Если психолог обещает дать вам "суперсоветы" в отношениях или божится, что расскажет как быстро заработать миллион, то это может свидетельствовать о том, что вы натолкнулись не на специалиста, а на шарлатана. Чтобы убедиться, что вы не ошиблись, посетите несколько консультаций с разными психологами и выберите того, от общения с которым вы получите наибольший эффект.

Кстати, психологами могут быть не только люди, но и животные. Конечно, пес не может консультировать и помогать решать проблемы, но он может дать то, что не способен дать человек — безусловную любовь и принятие. Почитать об удивительных собаках-психологах можно здесь.