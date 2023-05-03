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Як обрати психолога?

3 травня 2023 15:18
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як вибрати психолога чи психоаналітика
Що врахувати, обираючи психолога? Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Якщо ще десять років тому питання "як обрати психотерапевта" було актуальним лише для американців, то тепер воно актуальне і для українців. Втім, вибрати спеціаліста не так вже й легко, адже професійні терапевти мають різну кваліфікацію, спеціалізацію та досвід. Які ж критерії при виборі психолога слід врахувати?

Про це пише британський журнал Psychotherapy.

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Кваліфікація

Обов'язково запитайте терапевта про його досвід. Достатня кваліфікація передбачає наявність практики роботи з пацієнтами, університетської освіти в галузі психології та сертифікатів які свідчать про те, що психолог освоїв кілька методів лікування. Якщо ви підозрюєте, що маєте психічні відхилення, то переконайтеся в тому, що обраний спеціаліст має освіту в сфері "клінічна психологія". 

як обрати психолога
При виборі психолога важливо врахувати кваліфікацію. Фото: Pexels

Спеціальність 

Важливо також враховувати спеціальність психолога: деякі спеціалісти працюють лише із конкретними проблемами, наприклад — тривога, депресія або посттравматичний стресовий розлад, тоді як інші мають досвід у роботі з певними соціальними групами, наприклад — з дітьми, сімейними парами чи військовими, що отримали ПТСР. 

Терапевтичний підхід

Важливим фактором, який слід враховувати при виборі психолога, є його терапевтичний підхід. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія фокусується на зміні негативних моделей мислення та поведінки, а психодинамічна терапія досліджує несвідомі конфлікти та минулий досвід. Важливо вибрати терапевта, чий підхід узгоджується з вашими особистими переконаннями та цілями терапії, оскільки це може збільшити ефективність і успішність лікування.

кваліфікація психолога
Оберіть психолога, з яким почуватиметеся кофмортно. Фото: Pexels 

Доказові практики

Практики, що ґрунтуються на доказах, справді допомагають досягти значного ефекту в терапії. На жаль, деякі методи лікування були створені не заради досягнення відчутного результату, а заради рекламного ефекту. Якщо психолог обіцяє дати вам "суперпоради" в стосунках чи божиться, що розкаже як швидко заробити мільйон, то це може свідчити про те, що ви натрапили не на спеціаліста, а на шарлатана. Щоб переконатися що ви не помилилися, відвідайте кілька консультацій з різними психологами й оберіть того, від спілкування з котрим ви отримаєте найбільший ефект. 

До речі, психологами можуть бути не тільки люди, але і тварини. Звісно, пес не може консультувати та допомагати вирішувати проблеми, але він може дати те, чого не здатна дати людина — безумовну любов і прийняття. Почитати про дивовижних собак-психологів можна тут.

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