Проблемы с пищеварением могут быть симптомом опасной болезни: что нужно знать

У женщины болит желудок. Фото: google

Исследования показывают, что проблемы с пищеварением могут являться признаком болезни Паркинсона. Страдающие запорами, затрудненным глотанием (дисфагией) и гастропарезом имеют большие возможности заболеть этой болезнью.

Об этом сообщает The Guardian.

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Симптомы болезни Паркинсона

Исследователи рассказывают, что проблемы с пищеварением, такие как запор или затрудненное глотание, могут удвоить вероятность заболевания Паркинсона. Кроме того, причины заболевания Альцгеймера, инсультов и аневризм мозга также связывают с нарушениями желудочно-кишечного тракта.

Исследователи сравнили медицинские записи 24 624 человек в США с болезнью Паркинсона, 19 046 человек с болезнью Альцгеймера и 23 942 человека имели симптомы этого заболевания.

Пациенты с болезнью Паркинсона сопоставлялись с пациентами в других группах по возрасту, полу, расовой и этнической принадлежности, а также длительности диагностики, чтобы сравнить частоту желудочно-кишечных заболеваний за шесть лет до установления диагноза.

Они также сравнили медицинские записи каждого участника исследования, у которого было диагностировано любое из 18 заболеваний кишечника, с теми, кто не имел этого заболевания в течение пяти лет, чтобы узнать, в скольких из них развилась болезнь Паркинсона или другие неврологические расстройства.

Оба сравнения выявили более высокий риск диагностики болезни Паркинсона для пациентов с проблемами кишечника.

Однако исследование показало, что другие проблемы с кишечником, такие как воспалительные заболевания кишечника, не повышают вероятность развития заболевания Паркинсона.

Что известно о болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона, или дрожательный паралич, — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, присущее пожилым людям, особенно тем, которые хронически получали травмы центральной нервной системы (ЦНС) (парашютисты, военнослужащие войск особого назначения, люди, активно практиковавшие контактные виды спорта, в частности боксер).

Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Болезнь вызывает прогрессирующее разрушение и гибель нейронов, производимых нейромедиатором дофамин, — прежде всего в черной субстанции, а также и в других отделах центральной нервной системы.

Недостаточная выработка дофамина ведет к активному воздействию базальных ганглиев на кору головного мозга. Основными признаками являются:

мышечная ригидность;

гипокинезия;

тремор;

постуральная неустойчивость.

Современная медицина пока не может вылечить заболевание или замедлить его прогрессирование (этиологическая или патогенетическая терапия), однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных.

Напомним, недавно мы писали, что тяжело парализованная женщина, которая не могла говорить несколько лет, заговорила с помощью технологии трансляции сигналов мозга. Этот случай дает надежду, что это можно развивать в будущем и спасать жизнь людей.