В Минздраве объяснили, могут ли аптеки во время войны продавать лекарства без рецепта

Продажа лекарств

С 1 апреля в Украине вступил в силу новый закон, в соответствии с которым ряд лекарств, которые до этого момента отпускались только по бумажному рецепту, теперь могут быть приобретены с помощью электронного рецепта. В связи с этим в аптеках образовались очереди, а социальные сети начали критиковать Минздрав за введение ограничений на лекарства, которые ранее считались безрецептурными.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Однако, согласно новым правилам, большинство рецептурных лекарств могут продаваться без рецепта во время военного положения, согласно постановлению Кабмина от 7 мая 2022 года. Тем не менее недавние изменения в законодательстве возвращают обязательность рецептов для лекарств в некоторых регионах Украины.

Основным документом, регулирующим ведение хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств, являются лицензионные условия, утвержденные постановлением Кабмина № 929 от 30 ноября 2016 года.

17 марта 2023 года Кабмин принял постановление №236, которое вносит изменения в Лицензионные условия, и которое вступило в силу 1 апреля. Согласно новым правилам, на территориях, находящихся в пределах территориальных общин, расположенных в районе проведения активных военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении или блокировке, отпуск рецептурных лекарств может осуществляться без рецепта. Список таких территорий определяет Минреинтеграции. Однако, работники аптеки должны предоставить разъяснения о необходимости применения согласно инструкции.

Напомним, ранее в правительстве обнародовали зарплаты врачей Украины. В 2022 году средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м. Самая высокая средняя зарплата у работников в заведениях экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты следующие: врачи — около 26 тыс. грн; средний медперсонал — 20 тыс. грн.

Также мы писали, что для переселенцев из Украины, которые пересекли границу после 24 февраля 2022, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine. По программе украинцы могут получить 500 злотых.