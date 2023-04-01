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У МОЗ пояснили, чи можуть аптеки під час війни продавати ліки без рецепта

1 квітня 2023 19:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Продаж ліків
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 1 квітня в Україні набув чинності новий закон, відповідно до якого низка ліків, які до цього моменту відпускалися лише за паперовим рецептом, тепер можуть бути придбані за допомогою електронного рецепта. У зв'язку з цим в аптеках утворилися черги, а соціальні мережі почали критикувати МОЗ за введення обмежень на ліки, які раніше вважалися безрецептурними.

Про це повідомили у МОЗ.

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Ліки за рецептом

Однак, згідно з новими правилами, більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану, згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року. Проте нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів для ліків у деяких регіонах України.

Основним документом, який регулює ведення господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, є ліцензійні умови, затверджені постановою Кабміну № 929 від 30 листопада 2016 року.

17 березня 2023 року Кабмін прийняв постанову №236, яка вносить зміни до Ліцензійних умов, і яка набула чинності 1 квітня. Згідно з новими правилами, на територіях, що знаходяться в межах територіальних громад, розташованих у районі проведення активних військових (бойових) дій або що знаходяться у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні, відпустка рецептурних ліків може здійснюватися без рецепта. Список таких територій визначає Мінреінтеграції. Проте, працівники аптеки мають надати роз'яснення щодо необхідності застосування згідно з інструкцією.

Нагадаємо, раніше в уряді оприлюднили зарплати лікарів України. У 2022 році середня зарплата становила 14,3 тис. грн. Це на 21% більше, ніж було до війни, 2021 року, а також у 1,5 раза порівняно з 2020-м. Найвища середня зарплата у працівників закладів екстреної медичної допомоги — 17,8 тис. грн. Серед них зарплати такі: лікарі — близько 26 тис. грн.; середній медперсонал — 20 тис. грн.

Також ми писали, що для переселенців з України, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine. За програмою українці можуть одержати 500 злотих.

 

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