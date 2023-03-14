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В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса

14 марта 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
О завершении пандемии Covid-19 предположительно объявят до конца текущего года
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Еженедельное количество новых больных коронавирусом впервые снизилось до показателей допандемийного времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.

Об этом сообщила прессслужба Всемирной организации здравоохранения .

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Три года коронавирусной пандемии

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус напомнил, что именно в эти дни, 11 марта, три года назад было объявлено о пандемии коронавирусной инфекции на всей планете.

По официальным данным, за эти годы от коронавируса умерло семь миллионов человек.

Хотя, уверен Гебреис, настоящее количество смертей от Covid-19 гораздо больше.

Когда завершится пандемия

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что сейчас ситуация значительно улучшилась.

Так, в последнюю неделю количество новых больных коронавирусом является самым низким за три года, фон фактически упал ниже пандемийной отметки.

Учитывая это существенное улучшение ситуации, Гебреисус заявил: "Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения, и как пандемия".

Напомним, 14 марта стало известно, что Китай впервые через три года после вспышки пандемии COVID-19 откроет свои границы для туристов.

Фото: Pixabay

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