В ВОЗ назвали срок завершения пандемии коронавируса
Еженедельное количество новых больных коронавирусом впервые снизилось до показателей допандемийного времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.
Об этом сообщила прессслужба Всемирной организации здравоохранения .
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Три года коронавирусной пандемии
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус напомнил, что именно в эти дни, 11 марта, три года назад было объявлено о пандемии коронавирусной инфекции на всей планете.
По официальным данным, за эти годы от коронавируса умерло семь миллионов человек.
Хотя, уверен Гебреис, настоящее количество смертей от Covid-19 гораздо больше.
Когда завершится пандемия
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что сейчас ситуация значительно улучшилась.
Так, в последнюю неделю количество новых больных коронавирусом является самым низким за три года, фон фактически упал ниже пандемийной отметки.
Учитывая это существенное улучшение ситуации, Гебреисус заявил: "Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного значения, и как пандемия".
Напомним, 14 марта стало известно, что Китай впервые через три года после вспышки пандемии COVID-19 откроет свои границы для туристов.
Фото: Pixabay