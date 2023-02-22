Возможен ли грибной зомби-апокалипсис, как в The Last of Us: ученая дала исчерпывающий ответ
Грибы не могут размножаться при температуре человеческого тела, поэтому грибной зомби-апокалипсис, как и в сериале The Last of Us, невозможен. Но эти формы жизни начинают приспосабливаться к климатическим изменениям на планете.
Об этом пишет издание ScienceNews.
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Зомбифицирующие грибы и люди несовместимы
Специалист по молекулярной биологии Тина Гесман Сэй прокомментировала популярный ныне сериал компании НПО The Last of Us ("Последний из нас").
Оценивая показанное в сериале превращение людей в зомби под влиянием соответствующих зомбифицирующих грибов, ученая отметила, что это невозможно в принципе.
Большинство грибов не могут размножаться при температуре человеческого тела – 37°С.
Климатические изменения и влияние на грибы
Вместе с тем, температура тела человека с XIX века постоянно снижается.
Сейчас средняя температура человеческого организма составляет 36,6°С, а у части населения Земли еще ниже.
Кроме того, из-за климатических изменений повышается температура на планете. Так что грибы либо погибнут, либо адаптируются к изменениям.
Первый случай
Ученые отметили, что в период с 2012 по 2015 год были зафиксированы случаи заражения трех человек смертельным грибом Candida auris.
Микробиолог Артуро Касадеваль, специализирующийся на грибковых инфекциях в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, подчеркнул, что эти случаи возникли буквально ниоткуда.
Напомним, что большая часть озонового слоя сможет восстановиться уже к 2040 году. Это поможет смягчить эффект глобального изменения климата.
Фото: НПО