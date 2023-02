Возможен ли грибной зомби-апокалипсис, как в The Last of Us: ученая дала исчерпывающий ответ

Сейчас ситуация, как в сериале от НПО, невозможна

Грибы не могут размножаться при температуре человеческого тела, поэтому грибной зомби-апокалипсис, как и в сериале The Last of Us, невозможен. Но эти формы жизни начинают приспосабливаться к климатическим изменениям на планете.

Об этом пишет издание ScienceNews.

Зомбифицирующие грибы и люди несовместимы

Специалист по молекулярной биологии Тина Гесман Сэй прокомментировала популярный ныне сериал компании НПО The Last of Us ("Последний из нас").

Оценивая показанное в сериале превращение людей в зомби под влиянием соответствующих зомбифицирующих грибов, ученая отметила, что это невозможно в принципе.

Большинство грибов не могут размножаться при температуре человеческого тела – 37°С.

Климатические изменения и влияние на грибы

Вместе с тем, температура тела человека с XIX века постоянно снижается.

Сейчас средняя температура человеческого организма составляет 36,6°С, а у части населения Земли еще ниже.

Кроме того, из-за климатических изменений повышается температура на планете. Так что грибы либо погибнут, либо адаптируются к изменениям.

Первый случай

Ученые отметили, что в период с 2012 по 2015 год были зафиксированы случаи заражения трех человек смертельным грибом Candida auris.

Микробиолог Артуро Касадеваль, специализирующийся на грибковых инфекциях в Школе общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, подчеркнул, что эти случаи возникли буквально ниоткуда.

Напомним, что большая часть озонового слоя сможет восстановиться уже к 2040 году. Это поможет смягчить эффект глобального изменения климата.

