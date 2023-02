​​​​​​​Чи можливий грибний зомбі-апокаліпсис, як у The Last of Us: науковиця дала вичерпну відповідь

Зараз ситуація, як у серіалі від НВО, неможлива

Гриби не можуть розмножуватися при температурі людського тіла, тому грибний зомбі-апокаліпсис, як у серіалі The Last of Us, неможливий. Але ці форми життя починають адаптовуватися до кліматичних змін на планеті.

Про це пише видання ScienceNews.

Зомбіфікуючі гриби і люди несумісні

Фахівчинця з молекулярної біології Тіна Гесман Сей прокоментувала популярний нині серіал компанії НВО The Last of Us ("Останній з нас").

Оцінюючи показане у серіалі перетворення людей в зомбі під впливом відповідних зомбіфікуючих грибів, науковиця зазначила, що таке неможливо в принципі.

Більшість грибів не можуть розмножуватися за температури людського тіла — 37°С.

Кліматичні зміни і вплив на гриби

Разом з тим, температура тіла людини з ХІХ століття невпинно знижується.

Зараз середня температура людського організму становить 36,6°С, а у частини населення Землі ще нижче.

Крім того, через кліматичні зміни підвищується температура на планеті. Тож гриби або загинуть, або адаптуються до змін.

Перший випадок

Науковці зазначили, що в період з 2012 по 2015 рік були зафіксовані випадки зараження трьох людей смертельним грибом Candida auris.

Мікробіолог Артуро Касадеваль, який спеціалізується на грибкових інфекціях у Школі громадської охорони здоров’я імені Джона Гопкінса, наголосив, що ці випадки виникли буквально нізвідки.

Нагадаємо, що більша частина озонового шару зможе відновитися вже до 2040 року. Це допоможе пом'якшити ефект глобальної зміни клімату.

Фото: НВО