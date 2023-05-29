Что такое тактическая медицина

Медицинская аптечка военного. Фото: Александр Гордиенко

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Военные медик рассказал о случаях на фронте, которые случаются с нашими военными, некоторые из них забавные, а некоторые трагические . К тому же во время военного положения есть вещи, которые должен знать каждый человек.

Об этом сообщил военный медик Алексей Турчак .

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Об отличиях военных медиков

"Военные медики разные. Есть боевой медик, это тот самый медик, который идет рядом ребятами. У него все те же задачи, только у него еще есть медицинский рюкзак. Потом есть еще медики, которые доставляют раненых в ближайшую точку. Есть стабилизационный пункт, на котором есть медики. Есть медики скорой помощи. Как это вообще устроено, если есть ранения у военного, его эвакуируют собратья", — сказал медик.

Однако когда собратья пытаются помочь, они дают ему обезболивающие, которые могут быть не нужны, а иногда и навредить.

Алексей Турчак. Фото: YouTube LUKI

"Бывают моменты, когда привезут бойца, но не всегда понимают, что это обезболивающее нужно. Обезболивающие препараты, они не всегда нужны, есть ранения, которые человек может спокойно перетерпеть, и лучше перетерпеть если это незначительное обломочное ранение, пока человеку больно, он дышит. Дальше идут моменты, когда ты начинаешь вводить свои препараты, а ты уже не понимаешь, можно ли их вводить. Потому что человек что-то принял, а что принял, мы не знаем", — добавил военный медик.

Об аккубаротравме (контузии)

"Есть у нас такая травма, как ее все называли контузией, то есть это влияние взрывной волны на мозг пострадавшего, и при этой травме категорически запрещено пить воду, потому что мозг отекает и будут большие проблемы. И вот они говорят, что он ничего не пил, а все равно просят один глоток, а сами выпивают всю бутылку. Дурят постоянно", — сказал Алексей Турчак.

Когда ничего не можешь поделать

Военный медик отмечает, что тяжелее всего те ситуации, когда есть раненый боец, которому невозможно помочь.

Военная аптечка. Фото: Новинка

"Бесит, когда ты ничего не можешь сделать, когда ты понимаешь, что чтобы ты пытался сделать, он все одного погиб. Мы стояли на логистическом центре, ниже Бахмута, тогда как раз, возможно, сейчас странно звучит, но раненый бойцов отвозит в Бахмут. станции Майорска было три раненых, у одного бойца были тяжелые ранения. Я думал, что мы могли сделать, но я понимаю, что ничего не могли сделать, мы бы его не довезли. Это все очень мозолит", — прокомментировал военный.

Использование морфина

"Бесит даже медики, товарищи, коллеги, которые однажды когда-то научились и все. Увидели, что всем колят морфин, морфин кололи даже во Вьетнаме, поэтому я тоже буду. Морфин — это очень не то что устаревшее средство, но от него потом очень сильная реакция, это и депрессивные состояния, и апатия", — сказал медик.

К тому же, по словам военного, морфин может спровоцировать обострение психических расстройств, даже если его один раз использовали. Есть много лекарств, которые гораздо лучше работают и прописаны современными протоколами.

Как проверить, что с вами все в порядке?

"В первую очередь осматривать себя глазами не эффективно, вы можете чего-то не увидеть. Мы должны все потрогать, это нужно сделать двумя руками начиная с шеи. Прошлись по каждой зоне и убедиться, нет ли кровотечения. Это для того, чтобы убедиться, нет ли критических травм. Кровотечения могут быть разные.Их четыре, артериальные, венозные, капиллярные, внутренние.Капиллярная, это когда мы порезали палец, она может сама остановиться. человека выходит с критической скоростью", — сказал медик.

Вообще, чтобы остановить серьезное кровотечение, особенно если это конечности или шея, на это 15-20 секунд.

Обучение оказанию первой помощи. Фото: Freepik

"Если человек лежит и под него быстро растекается лужа крови, быстро мокреет одежда на человеке, и последний и очевидный признак, это травматическая ампутация конечности, потому что 100% будет критическое кровотечение. И вот здесь основной момент, на этапе оказания первой помощи, абсолютно Неважно, какое это кровотечение, артериальное или венозное. По рекомендациям оказания первой медицинской помощи, мы накладываем турникет, максимально высоко на конечность, максимально близко к телу. Если у нас нет возможности отправить человека к медикам, а мы видим, что проходит уже час, две, не трогаем турникет. Есть момент, когда категорически запрещено снимать турникет, это когда травматическая ампутация конечности, тогда 100% запрещено снимать турникет", — отметил медик.

Можно ли снимать турникет самостоятельно, даже если кровотечение остановилось

"Когда человек потерял более одного литра крови, или когда прошло два часа с момента наложения турникета, для этого и идет время. Но если вы не медик, и медицинской помощи нет часами, лучше турникет пусть остается. Хуже всего, что может случиться, это ампутация конечности, а если мы открутим турникет, то может начаться новое кровотечение, которое мы не сможем остановить Не факт, что ту конечность потом ампутируют, были случаи, когда турникет был более трех часов и с концовкой все было хорошо. часов", — сказал военный медик.

Как проверить живой ли человек

"Мы не ориентируемся на пульс. Когда у человека при кровотечении падает давление, мы можем не почувствовать пульс. В стрессовой ситуации у нас сердце колотится", — сказал Алексей Турчак.

Поэтому, когда нужно проверить, жив ли человек, нужно проверять дыхание, если дыхания нет, тогда есть проблемы с сердцебиением.

Как накладывать турникет

Военный медик отмечает, что обязательно нужна практика. Потому что наложить турникет правильно, который вы видите в первый раз в жизни, невозможно. Есть случаи, когда люди учились накладывать турникет по видео, однако практика, отмечает военный, все равно нужна. К тому же времени наложение турникета всегда мало, если наложить его неправильно, то он просто не сработает.

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