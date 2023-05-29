Що таке тактична медицина

Медична аптечка військового. Фото: Олександр Гордієнко

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Військові медик розповів про випадки на фронті, які трапляються з нашими військовими, деякі з них кумедні, а деякі трагічні. До того ж під час воєнного стану, є речі, які має знати кожна людина.

Про це повідомив выйськовий медик Олексій Турчак.

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Про відмінності військових медиків

"Військові медики є різні. Є бойовий медик, це той самий медик, який йде поруч хлопцями. В нього всі ті самі задачі, тільки в нього ще є медичний рюкзак. Потім є ще медики, які доставляють поранених до найближчої точки. Є стабілізаційний пункт, на якому є медики. Є медики швидкої допомоги. Як це взагалі влаштовано, якщо є поранення в військового, його евакуюють побратими", — сказав медик.

Проте, коли побратими намагаються допомогти, вони дають йому знеболювальні, які можуть бути не потрібні, а іноді й зашкодити.

Олексій Турчак. Фото: YouTube LUKI

"Бувають моменти, коли привезуть бійця, але не завжди розуміють, що це знеболювальне потрібно. Знеболювальні препарати, вони не завжди потрібні, є поранення, які людина може спокійно перетерпіти, і краще перетерпіти якщо це незначне уламкове поранення. Біль це чудовий стимулятор дихання, поки їй боляче, вона дихає. Далі йдуть моменти, коли ти починаєш вводити свої препарати, а ти вже не розумієш, чи можно їх вводити. Тому що людина щось прийняла, а що прийняла, ми не знаємо", — додав військовий медик.

Про акубаротравму (контузію)

"Є в нас така травма, як її всі називали контузіє, тобто це вплив вибухової хвилі на мозок постраждалого, і при цій травмі категорично заборонено пити воду, бо мозок набрякає і будуть великі проблеми. І от вони кажуть, що він нічого не пив, а все одно просять один ковточок, а самі випивають всю пляшку. Дурять постійно", — сказав Олексій Турчак.

Коли нічого не можеш зробити

Військовий медик зазначає, що найтяжкіші ті ситуації, коли є поранений боєць, якому неможливо допомогти.

Військова аптечка. Фото: Новинарня

"Бісить, коли ти нічого не можеш зробити, коли ти розумієш, що щоб ти намагався зробити, він все одного загинув. Ми стояли на логістичному центрі, нижче Бахмуту, тоді якраз, можливо зараз дивно звучить, але поранений бійців відвозити в Бахмут. На станції Майорська було три поранених, у одного бійця були тяжкі поранення. Я думав, що ми могли зробити, але я розумію, що нічого не могли зробити, ми б його не довезли. Це все дуже муляє", — прокоментував військовий.

Використання морфіну

"Бісить коли навіть медики, які товариші, колеги, вони один раз колись навчилися и все. Побачили, що всім колять морфін, морфін кололи навіть у В'єтнамі, тому я теж буду. Морфін — це дуже не те що застарілий засіб, але від нього потім дуже сильна реакція, це і депресивні стани, і апатія", — сказал медик.

До того, за словами військового, морфін може спровокувати загострення психічних розладів, навіть якщо його один раз використали. Є багато ліків, які набагато краще працюють і прописані сучасними протоколами.

Як перевірити, що з вами все добре?

"В першу чергу оглядати себе очима не эфективно, ви можете чогось не побачити. Ми маємо все помацати, це потрібно зробити двома руками починаючи з шиї. Пройшлися по кожній зоні та впевнитися, чи немає кровотечі. Це для того, щоб впевнитись, чи немає критичних травм. Кровотечі можуть бути різні. Їх чотири, артеріальні, венозні, капілярні, внутрішні. Капілярна, це коли ми порізали палець, вона може сама зупинитись. Основні небезпечні кровотечі, це артеріальні та венозні, їх називають критичними, тому що кров з організму людини виходить з критичною швидкістю", — сказав медик.

Взагалі, щоб зупинити серйозну кровотечу, особливо якщо це кінцівки чи шия, на це є 15-20 секунд.

Навчання надання першої допомоги. Фото: Freepik

"Якщо людина лежить і під неї швидко розтікається калюжа крові, швидко мокріє одяг на людині, і остання та очевидна ознака, це травматична ампутація кінцівки, тому що 100% буде критична кровотеча. І ось тут основний момент, на етапі надання першої допомоги, абсолютно неважлива, яка ця кровотеча, артеріальна чи венозна. За рекомендаціями надання першої медичної допомоги, ми накладаємо турнікет, максимально високо на кінцівку, максимально близько до тіла. Якщо в нас немає можливості відправити людину до медиків, а ми бачимо, що проходить вже година, дві, не чіпаємо турнікет. Я взагалі момент коли категорично заборонено знімати турнікет, тобто до лікарні, це коли травматична ампутація кінцівки, це 100% коли заборонено знімати турнікет", — зауважив медик.

Чи можна знімати турнікет самостійно, навіть якщо кровотеча зупинилася

"Коли людина втратила понад один літр крові, або коли пройшло дві години з моменту накладання турнікету, для цього і пешться час. Але якщо ви не медик, і медичної допомоги немає годинами, краще турнікет нехай залишається. Найгірше, що може трапитися, це ампутація кінцівки, а якщо ми відкрутимо турнікет, то може початися нова кровотеча, яку ми не зможемо зупинити. Не факт, що ту кінцівку потім ампутують, були випадки, коли турнікет був понад три години і з кінцівкою все було добре. А світовий рекорд складає 18 годин", — сказав військовий медик.

Як перевірити чи жива людина

"Ми не орієнтуємося на пульс. Коли у людини при кровотечі падає тиск ми можемо не відчути пульс. В стресовій ситуації в нас серце калатає", — сказав Олексій Турчак.

Тож коли потрібно перевірити, чи жива людина, потрібно перевіряти дихання, якщо дихання немає, тоді є проблеми з серцебиттям.

Як накладати турнікет

Військовий медик зауважує, що обов'язково потрібна практика. Тому що накласти турнікет правильно, який ви бачите перший раз в житті, неможливо. Є випадки, коли люди вчилися накладати турнікет по відео, проте практика, зауважує військовий, все одно потрібна. До того же часу накладання турнікету завжди обмаль, якщо накласти його неправильно, то він просто не спрацює.

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