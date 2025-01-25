Почему опасно отказываться от реабилитации и лечиться с помощью натуропатии

Женщина на процедурах альтернативной медицины. Фото иллюстративное: freepik.com

Вместо реабилитации людям часто предлагают альтернативную медицину. Такой способ восстановления является недостаточно эффективным и может вызвать побочные эффекты. В частности, речь идет о натуропатии.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в МОЗ.

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Почему опасно заменять реабилитацию натуропатией

Натуропатия — одно из направлений альтернативной медицины, где используют гемеопатию, массажи, фитотерапию, гидропатию и даже принципы "самоисцеления". Положительный эффект от такого "лечения" связан скорее с плацебо-эффектом или общим улучшением жизни, чем с уникальными свойствами "натуральных" средств.

"Натуропатия может в лучшем случае облегчить симптомы и лишь как дополнительный к основному метод лечения. Но риски превышают преимущества: многие средства могут иметь побочные эффекты или нежелательные взаимодействия с назначенными препаратами", — говорится в сообщении Минздрава.

Опасность натуропатии заключается и в отсутствии стандартизации. Даже в США, где есть семь аккредитованных школ натуропатии, квалификация специалистов зависит от штата, а в других странах эта практика может быть еще более непредсказуемой.

В МОЗ отмечают, что реабилитация должна быть доказательной и включать в себя физическую терапию, эрготерапию, терапию речи, психологическую помощь и другие методы восстановления. В Украине реабилитационные услуги в рамках Программы медицинских гарантий финансирует государство.

"Медицинские учреждения в Украине предлагают бесплатную реабилитацию, которая базируется на науке, мультидисциплинарном подходе и ориентирована на пациента. Это не только эффективно, но и безопасно", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в Одессе появится новый современный общегородской центр медицинской и немедицинской реабилитации. Его создадут на базе городской больницы №5.

Также мы сообщали, что во Львове отреставрируют здание для нового корпуса центра реабилитации UNBROKEN. Эти работы профинансирует Тайвань.