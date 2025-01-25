Чому небезпечно відмовлятися від реабілітації та лікуватися за допомогою натуропатії

Жінка на процедурах альтернативної медицини. Фото ілюстративне: freepik.com

Замість реабілітації людям часто пропонують альтернативну медицину. Такий спосіб відновлення є недостатньо ефективним і може спричинити побічні ефекти. Зокрема, йдеться про натуропатію.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили у МОЗ.

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Натуропатія — один із напрямів альтернативної медицини, де використовують гемеопатію, масажі, фітотерапію, гідропатію та навіть принципи "самозцілення". Позитивний ефект від такого "лікування" пов'язаний радше із плацебо-ефектом чи загальним поліпшенням життя, ніж з унікальними властивостями "натуральних" засобів.

"Натуропатія може у кращому разі полегшити симптоми й лише як додатковий до основного метод лікування. Але ризики перевищують переваги: багато засобів можуть мати побічні ефекти чи небажані взаємодії із призначеними препаратами", — йдеться в повідомленні МОЗ.

Небезпека натуропатії полягає й у відсутності стандартизацїі. Навіть у США, де є сім акредитованих шкіл натуропатії, кваліфікація спеціалістів залежить від штату, а в інших країнах ця практика може бути ще більш непередбачуваною.

У МОЗ наголошують, що реабілітація має бути доказовою та включати в себе фізичну терапію, ерготерапію, терапію мовлення, психологічну допомогу та інші методи відновлення. В Україні реабілітаційні послуги в рамках Програми медичних гарантій фінансує держава.

"Медичні заклади в Україні пропонують безоплатну реабілітацію, яка базується на науці, мультидисциплінарному підході й орієнтована на пацієнта. Це не лише ефективно, але й безпечно", — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, в Одесі з'явиться новий сучасний загальноміський центр медичної та немедичної реабілітації. Його створять на базі міської лікарні №5.

Також ми повідомляли, що у Львові відреставрують будівлю для нового корпуса центру реабілітації UNBROKEN. Ці роботи профінансує Тайвань.