Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло

Мужчина в аптеке. Фото: УНИАН

В украинских аптеках начали исчезать дешевые лекарства, из-за чего пациенты вынуждены покупать более дорогие аналоги. Причиной таких изменение модели заработка.

Об этом говорится в новом выпуске журналистских расследований "Наше Дело" журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

Почему в Украине исчезают дешевые лекарства

По словам представителей отрасли, аптека получает до 35% от стоимости препарата. Но после запрета маркетинговых платежей она потеряла дополнительный доход. Поэтому логика проста — чем дороже препарат, тем больше заработок.

"Если аптека зарабатывает максимум 35% на цене этого препарата, и при этом запрещены маркетинговые, она не может дополнительные деньги с продажи этого препарата взять, что аптека заинтересована продавать? Более дорогие препараты, потому что на них она зарабатывает больше. Если этот препарат стоит 100 гривен, она зарабатывает на нем 35 гривен", — пояснила Агия Загребельская, директор по развитию партнерств совета экономической безопасности Украины.

Представители рынка заявляют, что регулирование фактически разделило игроков - производителей, дистрибьюторов и аптеки — и обострило конфликт между ними.

Читайте также:

"Любая власть, мы же понимаем, чтобы властвовать, она разделяет рынок. Она разделила рынок аптек, дистибьютеров, производителей. И я считаю, что это фактически был определенный заказ определенных игроков рынка, чтобы уничтожить аптечный бизнес. Каким образом? Чтобы его уничтожить, нужно его сделать убыточным", — сказала глава ОО "Фармрада" Елена Прудникова.

После эскалации ситуации правительство было вынуждено пересмотреть подход. В конце 2025 года Кабмин разрешил маркетинговые услуги снова, но с ограничением: расходы на промоцию не могут превышать 18% в квартал. Впрочем, даже после этого последствия реформы остаются ощутимыми - украинцы чаще сталкиваются с более дорогими лекарствами и меньшим выбором.

Как сообщало Новини.LIVE, несмотря на громкие заявления властей о снижении стоимости лекарственных средств, на практике украинцы этого не почувствовали. Причем стоимость некоторых препаратов не только не изменилась, но и выросла.



Также мы писали, что в феврале в Украине реализовали функцию, которая предоставила украинцам возможность выбирать препараты среди бюджетных вариантов. В частности, речь почти шла о