Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медицина Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло

Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 07:04
Дешевые лекарства в Украине исчезают: почему так произошло
Мужчина в аптеке. Фото: УНИАН
Ключевые моменты Почему в Украине исчезают дешевые лекарства

В украинских аптеках начали исчезать дешевые лекарства, из-за чего пациенты вынуждены покупать более дорогие аналоги. Причиной таких изменение модели заработка.

Об этом говорится в новом выпуске журналистских расследований "Наше Дело" журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

Почему в Украине исчезают дешевые лекарства

По словам представителей отрасли, аптека получает до 35% от стоимости препарата. Но после запрета маркетинговых платежей она потеряла дополнительный доход. Поэтому логика проста — чем дороже препарат, тем больше заработок.

"Если аптека зарабатывает максимум 35% на цене этого препарата, и при этом запрещены маркетинговые, она не может дополнительные деньги с продажи этого препарата взять, что аптека заинтересована продавать? Более дорогие препараты, потому что на них она зарабатывает больше. Если этот препарат стоит 100 гривен, она зарабатывает на нем 35 гривен", — пояснила Агия Загребельская, директор по развитию партнерств совета экономической безопасности Украины.

Представители рынка заявляют, что регулирование фактически разделило игроков - производителей, дистрибьюторов и аптеки — и обострило конфликт между ними.

Читайте также:

"Любая власть, мы же понимаем, чтобы властвовать, она разделяет рынок. Она разделила рынок аптек, дистибьютеров, производителей. И я считаю, что это фактически был определенный заказ определенных игроков рынка, чтобы уничтожить аптечный бизнес. Каким образом? Чтобы его уничтожить, нужно его сделать убыточным", — сказала глава ОО "Фармрада" Елена Прудникова.

После эскалации ситуации правительство было вынуждено пересмотреть подход. В конце 2025 года Кабмин разрешил маркетинговые услуги снова, но с ограничением: расходы на промоцию не могут превышать 18% в квартал. Впрочем, даже после этого последствия реформы остаются ощутимыми - украинцы чаще сталкиваются с более дорогими лекарствами и меньшим выбором.

Как сообщало Новини.LIVE, несмотря на громкие заявления властей о снижении стоимости лекарственных средств, на практике украинцы этого не почувствовали. Причем стоимость некоторых препаратов не только не изменилась, но и выросла.

Также мы писали, что в феврале в Украине реализовали функцию, которая предоставила украинцам возможность выбирать препараты среди бюджетных вариантов. В частности, речь почти шла о

лекарства реформы аптеки
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации