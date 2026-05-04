Дешеві ліки в Україні зникають: чому так сталося

В Українських аптеках почали зникати дешеві ліки, через що пацієнти вимушені купувати дорожчі аналоги. Причиною таких зміна моделі заробітку.

Про це йдеться у новому випуску журналістських розслідувань "Наша Справа" журналістки Новини.LIVE Діани Лановець.

Чому в Україні зникають дешеві ліки

За словами представників галузі, аптека отримує до 35% від вартості препарату. Але після заборони маркетингових платежів вона втратила додатковий дохід. Тому логіка проста — чим дорожчий препарат, тим більший заробіток.

"Якщо аптека заробляє максимум 35% на ціні цього препарату, і при цьому заборонені маркетингові, вона не може додаткові гроші з продажу цього препарату взяти, що аптека зацікавлена продавати? Дорожчі препарати, тому що на них вона заробляє більше. Якщо цей препарат коштує 100 гривень, вона заробляє на ньому 35 гривень", — пояснила Агія Загребельська, директорка з розвитку партнерств ради економічної безпеки України.

Представники ринку заявляють, що регулювання фактично розділило гравців — виробників, дистриб’юторів і аптеки — та загострило конфлікт між ними.

"Будь-яка влада, ми ж розуміємо, щоб володарювати, вона розділяє ринок. Вона розділила ринок аптек, дістіб'ютерів, виробників. І я вважаю, що це фактично було певне замовлення певних гравців ринку, щоб знищити аптечний бізнес. Яким чином? Щоб його знищити, потрібно його зробити збитковим", — сказала голова ГО "Фармрада" Олена Пруднікова.

Після ескалації ситуації уряд був змушений переглянути підхід. Наприкінці 2025 року Кабмін дозволив маркетингові послуги знову, але з обмеженням: витрати на промоцію не можуть перевищувати 18% на квартал. Втім, навіть після цього наслідки реформи залишаються відчутними — українці частіше стикаються з дорожчими ліками та меншим вибором.

