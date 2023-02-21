ВИЧ – самые распространенные мифы о ВИЧ

Ярослава Лопатина рассказала о самых распространенных мифах о ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция — это социально опасное инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительной персистенции ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани. Болезнь характеризуется прогрессирующей дисфункцией иммунной, нервной, лимфатической и других систем организма. Согласно современным представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимым болезням, имеет длительное хроническое течение и, в случае отсутствия эффективной терапии, заканчивается смертью больного.

Глава представительства Фонда АнтиСПИД-США в Украине (AHF Ukraine) Ярослава Лопатина рассказала о самых распространенных мифах о ВИЧ-инфекции.

Миф 1

Это заболевание распространено исключительно среди наркоманов, проституток и геев. Я не из них, и меня это не касается.

Это правда, что риск инфицирования ВИЧ в Украине более высок для представителей так называемых ключевых групп, как то, потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие сексуальные контакты с другими мужчинами и люди, оказывающие сексуальные услуги за вознаграждение.

По оценкам экспертов, в Украине сейчас проживает около 245 тысяч человек с ВИЧ. Приблизительно 90 тысяч человек до сих пор не знают о своем статусе и не получают необходимого лечения. К концу 2021 года зарегистрировано более 135 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией и абсолютное большинство из них, инфицировались из-за незащищенных гетеросексуальных отношений — 63,8%. При этом доля потребителей инъекционных наркотиков составила 31%, а доля мужчин, имевших секс с мужчинами только 2,2%.

Поэтому, ни в коем случае, не следует пренебрегать основными методами профилактики ВИЧ-инфекции, как использование презервативов при сексуальных контактах. Риск инфицирования ВИЧ увеличивается, если человек подвергся сексуальному насилию. Большое значение имеет наличие у человека заболеваний, передающихся половым путем, что может увеличить риск инфицирования ВИЧ в три раза.

Миф 2

Я могу сказать, есть ли у человека ВИЧ или нет, просто по внешнему виду.

ВИЧ-инфекция — это хроническое инфекционное заболевание. Человек, недавно инфицировавшийся ВИЧ, может иметь такие же симптомы, как при гриппе или ОРЗ — повышение температуры тела, головная боль, слабость, боль в горле, увеличение лимфоузлов. Такие симптомы могут продолжаться от нескольких дней до недель. Затем симптомы исчезают и без должного лечения, спустя некоторое время появляются другие клинические проявления.

После широкого внедрения антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекция успешно поддается лечению. ВИЧ-положительный человек, который получает антиретровирусные препараты относительно здоровым.

Стереотипные симптомы, которые люди часто связывают ВИЧ, на самом деле являются проявлениями сопутствующих заболеваний, которые могут возникнуть из-за угнетения иммунной системы на стадии СПИДа (терминальной стадии ВИЧ). При правильном и своевременном применении антиретровирусной терапии эти симптомы не разовьются.

Миф 3

ВИЧ-инфекция — это смертный приговор, она всегда приводит к СПИДу.

Это утверждение давно уже не соответствует действительности. Современная антиретровирусная терапия (АРТ) эффективна и не имеет значительной токсичности. Своевременное назначение и стабильный правильный прием антиретровирусных препаратов позволяет ВИЧ-положительным людям иметь такую же ожидаемую продолжительность жизни, как и у людей без ВИЧ-инфекции. Успешность проведения лечения зависит от своевременности назначения АРТ, то есть начала лечения на ранних стадиях заболевания до появления клинических проявлений. Выявить ВИЧ-инфекцию возможно исключительно через тестирование на ВИЧ, поэтому советуем проходить такое тестирование регулярно, хотя бы один раз в год.

Миф 4

Люди с ВИЧ-инфекцией не могут родить здоровых детей.

Это утверждение также эхо устаревшего понимания течения ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день в Украине менее 2% детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, инфицировались во время беременности или родов. ВИЧ-положительная женщина, которая получает антиретровирусную терапию и имеет неопределенный (не определяемый во время лабораторных исследований) уровень вирусной нагрузки, будет иметь ребенка без ВИЧ. Если же вирусная нагрузка не является неопределяемой, ВИЧ-положительная женщина может выбрать дополнительные методы снижения риска инфицирования для ребенка, например кесарево сечение.

Если ВИЧ-отрицательная женщина хочет родить ребенка от ВИЧ-положительного мужчины, она может начать прием доконтактной профилактики, если ее партнер еще не достиг неопределенного уровня вирусной нагрузки. Со своей стороны, ВИЧ-положительный мужчина, принимающий антиретровирусную терапию и уже достигший неопределенного уровня вирусной нагрузки, не может передать ВИЧ своей партнерше.

Миф 5

При современном лечении ВИЧ-инфекция — это не такая уж проблема!

Так, на современном этапе лечения ВИЧ эффективно и значительно снижает риски развития СПИДа и смерти. Однако не следует относиться к ВИЧ-инфекции легкомысленно. Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию не удалось даже на современном этапе и ВИЧ оказывает негативное влияние на организм инфицированного человека. Кроме того, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев обнаружение ВИЧ происходит, когда болезнь уже продвинулась и появились клинические проявления. Так, в Украине, в 2021 году, 57% среди впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции пришлось на людей, у которых ВИЧ-инфекция имела продвинутую стадию, когда достичь желаемого эффекта от лечения удается не всегда.

Миф 6

Если я буду принимать доконтактную профилактику, могу не использовать презерватив.

ДКП — доконтактная профилактика ВИЧ — это прием антиретровирусных препаратов человеком, не имеющим ВИЧ для того, чтобы оградить себя от возможного инфицирования. Ежедневный прием ГКП рекомендуется людям, которые подвергаются высокому риску инфицирования ВИЧ, например, для ВИЧ-отрицательных людей, имеющих ВИЧ-положительного партнера, не принимающего АРТ или еще не достигшего неопределяющей вирусной нагрузки, а также, например, для мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами. Однако следует отметить, что ГКП доказано защищает только от инфицирования ВИЧ, при условии ежедневного приема, однако вообще не защищает от других инфекций, передающихся половым путем. ГКП рекомендовано для профилактики ВИЧ вместе с применением других профилактических мероприятий, как обязательное использование презервативов во время сексуальных контактов. Исследование, проведенное в 2015 году The Kaiser Permanente Division of Research показало, что у 50% участников исследования, получавших ГКП в течение 12 месяцев, были диагностированы заболевания, передающиеся половым путем.

Миф 7

Я могу иметь секс без презерватива с партнером, который только что протестировался и имеет ВИЧ-отрицательный результат.

В Украине абсолютное большинство тестов, с помощью которых можно выявить ВИЧ - это тесты на определение антител к ВИЧ. Такой тип тестов способен выявить маркеры ВИЧ-инфекции только на 9-12 недельку от момента инфицирования. Если же человек инфицировался недавно, то результат его тестирования может оказаться "отрицательным", то есть не обнаружившим ВИЧ. Этот период, с момента инфицирования до появления достаточного количества антител для обнаружения ВИЧ-инфекции тестом, называется "серологическим окном". Поэтому, следует использовать презервативы, как профилактическое всегда. Если же у человека есть подозрения, что у него был риск инфицирования ВИЧ, то ему будет рекомендовано пройти повторное тестирование через три месяца после получения отрицательного результата тестирования.

Миф 8

Если у обоих партнеров есть ВИЧ, то презерватив можно уже не использовать.

Значительное количество исследований доказало, что регулярный прием антиретровирусной терапии и достижение неопределяемого уровня вирусной нагрузки позволяет предотвратить передачу ВИЧ-инфекции между партнерами. Есть такая формула Н=Н – не определяется = не передается. Однако, кроме ВИЧ, существует значительное количество инфекций, которые передаются половым путем и предотвратить которые позволяет презерватив.

Миф 9

Тестирование на ВИЧ — это сложная лабораторная и малодоступная процедура.

На сегодняшний день, тестирование на ВИЧ является доступным, бесплатным и простым. Тестирование может быть проведено у семейного врача с использованием скорых (экспресс) тестов. Для проведения тестирования на ВИЧ на сегодняшний день не нужно обращаться в лабораторию, сдавать кровь из вены и долго ожидать результата. Быстрый тест позволяет выявить ВИЧ-инфекцию через 15 минут и с использованием небольшой капли крови из пальца. На современном этапе быстрые тесты столь же эффективны, как и привычные лабораторные методы и полученные результаты столь же достоверны.

Миф 10

Чаще люди инфицируются ВИЧ во время оказания медицинской помощи или через маникюр.

Существуют определенные пути инфицирования ВИЧ: из-за незащищенных сексуальных отношений, использования нестерильного инструментария для инъекций и от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Использование одноразового инструментария в медицинской практике и современные способы стерилизации и дезинфекции делают инфицирование ВИЧ при оказании медицинской помощи почти невозможным. Что касается гигиенических процедур, таких как маникюр и педикюр, то все современные салоны имеют оборудование для проведения стерилизации и дезинфекции.

По имеющимся данным статистики, за последние три года в Украине не зафиксирован ни один случай инфицирования ВИЧ во время оказания медицинской помощи или проведения гигиенических процедур.

Справочно

Сегодня AHF является одной из крупнейших неправительственных организаций, которая, опираясь на благотворительность, обеспечивает профилактику и тестирование на ВИЧ, уход, заботу, лечение и поддержку для ВИЧ-инфицированных пациентов в 45 странах мира, включая Украину. Второй неотъемлемой частью миссии AHF является адвокация структурных изменений для того, чтобы обеспечить высокое качество и постоянство услуг. Более 1 600 000 человек с ВИЧ пользуются услугами, оказываемыми при поддержке AHF в Северной и Южной Америке, странах Азии, Африки и Европы.