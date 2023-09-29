Всемирный день сердца: сколько детей с сердечными пороками рождается в Украине каждый год

Дети с пороками сердца. Фото иллюстративное: google

29 сентября мир отмечает Всемирный день сердца по инициативе Всемирной федерации сердца и ВОЗ с целью информирования о болезнях сердца, являющихся одной из ведущих причин смерти в мире.

От сердечных заболеваний ежегодно умирает более 17 млн. человек в мире — фактически каждый десятый человек. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году эта цифра возрастет до 23 млн. Однако в 80% предотвратить инфаркты, инсульты и другие кардиологические заболевания можно из-за осведомленности и изменения образа жизни.

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Статистика заболеваний в Украине

Болезни сердца в общей статистике смертности в Украине также занимают ведущее место. Среди основных факторов — наследственность, стиль жизни, воздействие сопутствующих заболеваний, постоянный стресс, постковидные осложнения, недостаточный уровень выявления приобретенных и врожденных пороков сердца, низкий уровень ответственности пациента за собственное здоровье. Общая тенденция идет к увеличению этого показателя, поскольку средний возраст пациентов растет, то и проблемы с сердцем встречаются чаще.

"Взрослые — самостоятельно отвечают за свое здоровье. А что делать ребенку, который рождается с пороком сердца? Только ответственность родителей, своевременная диагностика и немедленная операция могут спасти ребенка с ВВС. Так, в Украине ежегодно рождается около 4500 детей с пороками сердца, 99% из них можно вылечить, даже во время войны.О врожденных болезнях сердца у детей и о возможности им помочь мы говорим все время. Во Всемирный день сердца мы призываем всех переодеваться в красное и говорить о ВВС в соцсетях, чтобы привлечь к проблеме и своевременной диагностики состояния сердца ребенка", — говорит Валерия Татарчук, основательница Благотворительного Фонда "Твоя опора" и в частности проекта фонда "Большое маленькое сердце", нацеленного на помощь детям с недостатками сердца.

Благотворительный Фонд "Твоя опора"

Благотворительный Фонд "Твоя опора" — единственная организация в Украине, входящая во Всемирную федерацию сердца — в 2021 году основал проект помощи детям с врожденными пороками сердца — "Большое маленькое сердце". На сегодняшний день благодаря адресной помощи, помощи медикаментами, расходными материалами, медицинским оборудованием для операционных и отделений интенсивной терапии удалось спасти 780 детей. Общая сумма помощи фонда в направлении врожденных пороков сердца составила более 46 млн. грн.

Статистика заболеваний среди детей

По данным Института сердечно-сосудистой хирургии им. М.М. Амосова, на 1000 детей — 10 детей рождаются с пороками сердца.

"За период 2022 года в наше учреждение за консультацией обратилось 3886 детей, патология была установлена с последующей госпитализацией и предоставленным оперативным лечением 402 пациентам, в 1942 случаях показано только наблюдение, в других — пороков сердца не обнаружено. Для примера, в 2021 году за консультацией обратилось у дважды больше пациентов, а именно 6360. Порок был обнаружен с последующим лечением в 702 случаях, наблюдению подлежало 2888 пациентов, недостаток не обнаружен у 1047. Изменения связаны в первую очередь с военным временем, некоторые пациенты уехали из страны, некоторые нет возможности обратиться за помощью", — говорит главный врач Института Амосова Сергей Сиромаха.

Стандартная диагностика ВВС у детей заключается в сборе анамнеза, выполнении ультразвуковой эхокардиографии и записи кардиограммы. В большинстве случаев этого достаточно для подтверждения или опровержения диагноза, в случае недостаточной информативности предыдущих методов дополнительно применяется КТ, МРТ.

Среди общих жалоб, на которые могут обратить внимание родители, у пациентов с ВВС есть одышка, неудовлетворительный набор массы тела, отставание в психическом и физическом развитии, частые бронхолегочные заболевания (6 и более раз в год или 3 и более раз в год, для лечения которых необходим прием антибиотиков), отеки, синюшность. На основании указанных симптомов возможно пройти кардиологический скрининг и выявить врожденный порок сердца, чтобы вовремя получить необходимую помощь.