Советы психолога: как сохранить отношения на расстоянии

Психолог дала советы об отношениях на расстоянии. Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters

Тысячи пар в Украине вынуждены строить отношения на расстоянии из-за войны. И в большинстве случаев женщины остались дома, а мужчины — на фронте. Психологи утверждают, что пара оказывается в двух разных мирах, поэтому часто исчезают темы для разговоров, а появляются страхи, в частности об измене.

Как говорить с мужчиной на фронте, какими могут быть точки опоры в отношениях на расстоянии и какие вопросы лучше не задавать друг другу, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

— Правильно ли, если в отношениях мужчина становится в приоритете, если он воюет?

— Приоритетом для каждого человека всегда является он сам. Мы несем ответственность лично за себя самостоятельно, потому что мы себя лучше знаем. После заботы о себе идут другие.

Оксана Сидун

Если смотреть иерархию отношений, то сначала идут мужские-женские, если нет младенца. Если младенец, то приоритет — отношения мама-ребенок. В целом же в приоритете партнерские отношения, а потом родительские.

То, что характеризуется сейчас, муж и жена живут в разных мирах. У мужчины есть жизнь на войне в окопе, она отличается от того, где и как живет жена военного. Поэтому и возникают конфликтные ситуации, потому что у людей нет точки встречи.

— Как найти точки опоры?

— Первое — должно быть желание быть вместе. Если оно будет сохраняться, то оба будут вкладывать энергию в то, чтобы отношения поддерживались и развивались.

Второе — обсуждение отношений на дистанции. Это звонки, фото, голосовые, видеосвязь, свидания во время отпуска. Обсуждать в паре нужно все. Потому что поддерживать отношения на расстоянии — дело не из легких. Тем более нас этому не учили. Надо быть чувственным к себе и другому.

Фото: Іnstagram / libkos

— Относительно тем для обсуждения. Стоит ли мужчину на фронте "грузить" бытовыми проблемами семьи?

— Это то, что обсуждается в паре и дает ценность. Я за то, чтобы приобщать военных к семейным делам. Спрашивать о воспитании детей, спрашивать, где семье оставаться во время войны. То есть приобщать его к мирной жизни, но не перегружать.

— Привлекать ли детей к сложным разговорам? К примеру, если от папы с фронта нет известий.

— Это чувствуется ребенком, потому что есть определенное напряжение в семье. Детская психика более адаптивна, чем психика взрослого. Поэтому желательно обо всем говорить с ребенком, такие вещи не умалчивать. Следует рассказать в простой понятной форме.

Но такие новости лучше говорить утром и нужно, чтобы ребенок был не голоден, находился в ресурсе. А также дать время на реагирование, то есть не сказать и увести в садик, а чтобы он с этой информацией побыл с вами.

— Стоит ли спрашивать у мужчины, убивал ли он людей?

— Если я задаю подобный вопрос, то нужно понять, для чего он мне. Чтобы что? Я считаю, что такие вопросы будут более деструктивными для отношений, чем конструктивными.

— А как насчет вопроса об измене в паре, которая живет на расстоянии?

— У женщин сильный страх к тому, чтобы мужчина, не дай бог, где-то не изменил. Считается, что мужчины в форме нравятся всем девушкам, и может быть ситуация, что мужчина предаст. Можно сразу выставить границу. Предаешь — до свидания. Или предаешь — ну так и будет, тебе надо справляться с возбуждением.

Фото: Іnstagram / libkos

— Если жена хочет разойтись, но боится за реакцию мужа, который на войне. Что делать?

— В большинстве случаев, когда идут разводы, это не результат войны, а результат того, что и до войны у людей были определенные проблемы. Они поняли, что жизнь идет, а они рядом друг с другом тратят время. И это как способ завершить отношения. Это решение, обсуждаемое в паре.

Я вижу другую тенденцию, когда женщина, мужчина которой на фронте, часто запрещает себе жить обычной жизнью — ходить в театр, кафе, гулять с друзьями. Но ведь наши мужчины и воюют за то, чтобы у нас была жизнь и мы могли себе позволить жить.

Это важная вещь, за которой нужно присматривать и разрешать себе жить. Тем более, что женщины должны иметь силы, чтобы когда мужчина вернется с войны, дать ему достаточно тепла, чтобы он мог восстановиться.