Критическое игнорирование – что это и зачем нужно

В дополнение к критическому мышлению, нужно научиться критическому игнорированию

Мария Кагал Редактор международного отдела

В мире информационного пространства, переполненного дезинформацией, троллями и откровенными провокациями, важно соблюдать информационную гигиену. Особенно во время полномасштабной войны. Ученые из Института человеческого развития имени Макса Планка и Стэнфордского и Бристольского университетов утверждают в своей статье, что критического мышления уже недостаточно — нужно научиться критическому игнорированию. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Когда критического мышления недостаточно: чтобы преодолеть информационную перегрузку, нам нужно научиться "критическому игнорированию"

Интернет — это информационный рай и ад одновременно. Безграничное богатство высококачественной информации доступно на кончиках наших пальцев рядом с непрерывным потоком низкокачественной, отвлекающей, ложной и манипулятивной информации.

Платформы, контролирующие поиск, были рождены в грехе. Их бизнес-модель выставляет на аукцион наш самый ценный и ограниченный когнитивный ресурс — внимание. Эти платформы работают сверхурочно, чтобы завладеть нашим вниманием, предоставляя информацию, вызывающую любопытство, возмущение или гнев. Чем больше наши глаза остаются прикованными к экрану, тем больше рекламы они могут показать нам, и тем большие прибыли получают их акционеры.

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Неудивительно, что все это должно привлечь наше коллективное внимание. Анализ хештегов в Twitter, запросов у Google или комментариев на Reddit, проведенный в 2019 году, показал, что в последнее десятилетие темпы роста и падения популярности элементов ускорились. К примеру, в 2013 году хэштег в Twitter был популярен в среднем 17,5 часа, тогда как в 2016 году его популярность исчезала через 11,9 часа. Рост конкуренции приводит к сокращению интервалов коллективного внимания, что приводит к еще более жесткой конкуренции нашего внимания — замкнутый круг.

Чтобы восстановить контроль, нам нужны когнитивные стратегии, которые помогут вернуть хоть какую-то автономию и защитить себя от излишеств, ловушек и информационных расстройств современной экономики внимания.

Одного критического мышления недостаточно

Когнитивная стратегия по учебнику — это критическое мышление, интеллектуально дисциплинированный, самоуправляемый и упорный процесс, помогающий выявить достоверную информацию. В школе учеников учат внимательно и усердно читать и оценивать информацию. Подготовленные таким образом, они могут оценивать утверждения и аргументы, которые они видят, слышат или читают. Не возражаю. Способность критически мыслить очень принципиальна.

Но достаточно ли этого в мире избытка информации и источников дезинформации? Ответ — нет, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, цифровой мир содержит больше информации, чем все библиотеки мира, взятые вместе. Значительная ее часть поступает из непроверенных источников и не имеет надежных индикаторов подлинности. Критическое осмысление всей информации и источников, на которые мы наталкиваемся, полностью парализовало бы нас, потому что у нас никогда не было времени, чтобы прочитать ценную информацию, которую мы старательно отыскиваем.

Во-вторых, инвестирование критического мышления в источники, которые изначально следовало игнорировать, означает, что торговцы вниманием и злоумышленники получили то, что хотели, — наше внимание.

Критическое игнорирование, чтобы сделать управление информацией возможным

Итак, какими инструментами мы располагаем, кроме критического мышления? В нашей недавней статье мы — философ, два когнитивиста и ученый по вопросам образования — утверждаем, что так же, как нам нужно критическое мышление, нам также нужно критическое игнорирование.

Критическое игнорирование — это способность выбирать, что игнорировать и куда инвестировать свои ограниченные возможности внимания. Критическое игнорирование — это больше, чем просто не обращать внимания, это практика осознанных и здоровых привычек в условиях избытка информации.

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Мы понимаем это как ключевую компетенцию для всех людей в цифровом мире. Без этого мы утонем в море информации, которая в лучшем случае отвлекает, а в худшем — вводит в заблуждение и наносит вред.

Инструменты для критического игнорирования

Существуют три основных стратегии критического игнорирования. Каждая из них реагирует на разные типы вредоносной информации.

В цифровом мире самоподталкивание имеет целью дать людям возможность быть "архитекторами выбора", проектируя свою информационную среду таким образом, чтобы она работала для них лучше всего и ограничивала их деятельность полезным способом. Мы можем, например, удалить отвлекающие и непреодолимые уведомления. Мы можем установить время для получения сообщений, создавая таким образом время для сосредоточенной работы или общения. Самоподталкивание может помочь нам взять под контроль наши цифровые настройки по умолчанию, например, ограничив использование наших персональных данных для целей таргетированной рекламы.

Латеральное (стороннее) чтение — это стратегия, позволяющая людям имитировать то, как профессиональные фактчикеры устанавливают достоверность информации в Интернете. Она предполагает открытие новых вкладок браузера для поиска информации об организации или лице, стоящем за сайтом, прежде чем окунуться в его содержание. Только после проверки опытные поисковики определяют, стоит ли тратить на это внимание. Прежде чем начать критически мыслить, необходимо проигнорировать соблазн сайта и проверить, что другие говорят о его якобы фактических отчетах. Таким образом, латеральное чтение использует возможности Интернета для проверки Интернета.

Большинство студентов не справляются с этой задачей. Прошлые исследования показывают, что, решая, стоит ли доверять источнику, студенты (а также университетские преподаватели) делают то, чему их научили за годы учебы в школе, они читают внимательно и тщательно. Торговцы вниманием, а также торговцы сомнениями радуются.

В Интернете внешний вид может быть обманчив. Если вы не владеете глубокими знаниями, часто очень трудно выяснить, что сайт, наполненный атрибутами серьезного исследования, распространяет ложную информацию об изменении климата, вакцинации или любых других исторических темах, таких как Холокост. Вместо того чтобы запутываться в отчетах и профессиональном дизайне сайта, фактчекеры осуществляют критическое игнорирование. Они оценивают сайт, покидая его, и занимаются латеральным чтением.

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Эвристика "не корми троллей" нацелена на онлайн-троллей и других злоумышленников, которые преследуют, киберзапугивают или используют другие антисоциальные тактики. Тролли преуспевают, когда им уделяют внимание, а умышленные распространители опасной дезинформации часто прибегают к тактике троллинга.

Одна из основных стратегий, используемых отрицателями науки, — привлечь внимание людей, создавая видимость дискуссии там, где ее не существует. Эвристика советует не отвечать непосредственно на троллинг. Избегайте ответных дебатов или ответов. Конечно, эта стратегия критического игнорирования является только первой линией защиты. Ее следует дополнить блокировкой троллей и уведомлением о них, а также прозрачной политикой модерации контента на платформе, включая развенчание.

Эти три стратегии не являются набором элитарных навыков. Каждый может ими пользоваться, но образовательные усилия имеют решающее значение для того, чтобы донести эти инструменты до общественности.

Критическое игнорирование как новая парадигма образования

Философ Майкл Линч отметил, что Интернет "является одновременно и лучшим в мире фактчекером, и лучшим в мире подтверждением предвзятости — часто одновременно".

Успешная навигация в нем требует новых компетенций, которым следует учить в школе. Не умея выбирать, что игнорировать, а на что направлять свое ограниченное внимание, мы позволяем другим увлечь контроль над нашими глазами и разумом. Осознание важности критического игнорирования не ново, но в цифровом мире оно стало еще более важным.

Как метко заметил философ и психолог Уильям Джеймс в начале XX века: "Искусство быть мудрым — это искусство знать, что игнорировать".

Ральф Гертвиг, директор Центра адаптивной рациональности Института человеческого развития имени Макса Планка

Анастасия Козырева, когнитивист, Институт человеческого развития имени Макса Планка

Сэм Вайнбург, профессор педагогики и (по совместительству) истории Стэнфордского университета

Стефан Левандовски, кафедра когнитивной психологии, Бристольский университет