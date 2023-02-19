Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Психология arrow Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство arrow

Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство

19 февраля 2023 18:00
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Критическое игнорирование – что это и зачем нужно
В дополнение к критическому мышлению, нужно научиться критическому игнорированию
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

В мире информационного пространства, переполненного дезинформацией, троллями и откровенными провокациями, важно соблюдать информационную гигиену. Особенно во время полномасштабной войны. Ученые из Института человеческого развития имени Макса Планка и Стэнфордского и Бристольского университетов утверждают в своей статье, что критического мышления уже недостаточно — нужно научиться критическому игнорированию. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Когда критического мышления недостаточно: чтобы преодолеть информационную перегрузку, нам нужно научиться "критическому игнорированию"

Интернет — это информационный рай и ад одновременно. Безграничное богатство высококачественной информации доступно на кончиках наших пальцев рядом с непрерывным потоком низкокачественной, отвлекающей, ложной и манипулятивной информации.

Читайте также:

Платформы, контролирующие поиск, были рождены в грехе. Их бизнес-модель выставляет на аукцион наш самый ценный и ограниченный когнитивный ресурс — внимание. Эти платформы работают сверхурочно, чтобы завладеть нашим вниманием, предоставляя информацию, вызывающую любопытство, возмущение или гнев. Чем больше наши глаза остаются прикованными к экрану, тем больше рекламы они могут показать нам, и тем большие прибыли получают их акционеры.

google
Фото: Unsplash

Неудивительно, что все это должно привлечь наше коллективное внимание. Анализ хештегов в Twitter, запросов у Google или комментариев на Reddit, проведенный в 2019 году, показал, что в последнее десятилетие темпы роста и падения популярности элементов ускорились. К примеру, в 2013 году хэштег в Twitter был популярен в среднем 17,5 часа, тогда как в 2016 году его популярность исчезала через 11,9 часа. Рост конкуренции приводит к сокращению интервалов коллективного внимания, что приводит к еще более жесткой конкуренции нашего внимания — замкнутый круг.

Чтобы восстановить контроль, нам нужны когнитивные стратегии, которые помогут вернуть хоть какую-то автономию и защитить себя от излишеств, ловушек и информационных расстройств современной экономики внимания.

Одного критического мышления недостаточно

Когнитивная стратегия по учебнику — это критическое мышление, интеллектуально дисциплинированный, самоуправляемый и упорный процесс, помогающий выявить достоверную информацию. В школе учеников учат внимательно и усердно читать и оценивать информацию. Подготовленные таким образом, они могут оценивать утверждения и аргументы, которые они видят, слышат или читают. Не возражаю. Способность критически мыслить очень принципиальна.

Но достаточно ли этого в мире избытка информации и источников дезинформации? Ответ — нет, по крайней мере, по двум причинам.

Во-первых, цифровой мир содержит больше информации, чем все библиотеки мира, взятые вместе. Значительная ее часть поступает из непроверенных источников и не имеет надежных индикаторов подлинности. Критическое осмысление всей информации и источников, на которые мы наталкиваемся, полностью парализовало бы нас, потому что у нас никогда не было времени, чтобы прочитать ценную информацию, которую мы старательно отыскиваем.

Во-вторых, инвестирование критического мышления в источники, которые изначально следовало игнорировать, означает, что торговцы вниманием и злоумышленники получили то, что хотели, — наше внимание.

Критическое игнорирование, чтобы сделать управление информацией возможным

Итак, какими инструментами мы располагаем, кроме критического мышления? В нашей недавней статье мы — философ, два когнитивиста и ученый по вопросам образования — утверждаем, что так же, как нам нужно критическое мышление, нам также нужно критическое игнорирование.

Критическое игнорирование — это способность выбирать, что игнорировать и куда инвестировать свои ограниченные возможности внимания. Критическое игнорирование — это больше, чем просто не обращать внимания, это практика осознанных и здоровых привычек в условиях избытка информации.

читання новин
Фото: Unsplash

Мы понимаем это как ключевую компетенцию для всех людей в цифровом мире. Без этого мы утонем в море информации, которая в лучшем случае отвлекает, а в худшем — вводит в заблуждение и наносит вред.

Инструменты для критического игнорирования

Существуют три основных стратегии критического игнорирования. Каждая из них реагирует на разные типы вредоносной информации.

В цифровом мире самоподталкивание имеет целью дать людям возможность быть "архитекторами выбора", проектируя свою информационную среду таким образом, чтобы она работала для них лучше всего и ограничивала их деятельность полезным способом. Мы можем, например, удалить отвлекающие и непреодолимые уведомления. Мы можем установить время для получения сообщений, создавая таким образом время для сосредоточенной работы или общения. Самоподталкивание может помочь нам взять под контроль наши цифровые настройки по умолчанию, например, ограничив использование наших персональных данных для целей таргетированной рекламы.

Латеральное (стороннее) чтение — это стратегия, позволяющая людям имитировать то, как профессиональные фактчикеры устанавливают достоверность информации в Интернете. Она предполагает открытие новых вкладок браузера для поиска информации об организации или лице, стоящем за сайтом, прежде чем окунуться в его содержание. Только после проверки опытные поисковики определяют, стоит ли тратить на это внимание. Прежде чем начать критически мыслить, необходимо проигнорировать соблазн сайта и проверить, что другие говорят о его якобы фактических отчетах. Таким образом, латеральное чтение использует возможности Интернета для проверки Интернета.

Большинство студентов не справляются с этой задачей. Прошлые исследования показывают, что, решая, стоит ли доверять источнику, студенты (а также университетские преподаватели) делают то, чему их научили за годы учебы в школе, они читают внимательно и тщательно. Торговцы вниманием, а также торговцы сомнениями радуются.

В Интернете внешний вид может быть обманчив. Если вы не владеете глубокими знаниями, часто очень трудно выяснить, что сайт, наполненный атрибутами серьезного исследования, распространяет ложную информацию об изменении климата, вакцинации или любых других исторических темах, таких как Холокост. Вместо того чтобы запутываться в отчетах и профессиональном дизайне сайта, фактчекеры осуществляют критическое игнорирование. Они оценивают сайт, покидая его, и занимаются латеральным чтением.

читання новин
Фото: Unsplash

Эвристика "не корми троллей" нацелена на онлайн-троллей и других злоумышленников, которые преследуют, киберзапугивают или используют другие антисоциальные тактики. Тролли преуспевают, когда им уделяют внимание, а умышленные распространители опасной дезинформации часто прибегают к тактике троллинга.

Одна из основных стратегий, используемых отрицателями науки, — привлечь внимание людей, создавая видимость дискуссии там, где ее не существует. Эвристика советует не отвечать непосредственно на троллинг. Избегайте ответных дебатов или ответов. Конечно, эта стратегия критического игнорирования является только первой линией защиты. Ее следует дополнить блокировкой троллей и уведомлением о них, а также прозрачной политикой модерации контента на платформе, включая развенчание.

Эти три стратегии не являются набором элитарных навыков. Каждый может ими пользоваться, но образовательные усилия имеют решающее значение для того, чтобы донести эти инструменты до общественности.

Критическое игнорирование как новая парадигма образования

Философ Майкл Линч отметил, что Интернет "является одновременно и лучшим в мире фактчекером, и лучшим в мире подтверждением предвзятости — часто одновременно".

Успешная навигация в нем требует новых компетенций, которым следует учить в школе. Не умея выбирать, что игнорировать, а на что направлять свое ограниченное внимание, мы позволяем другим увлечь контроль над нашими глазами и разумом. Осознание важности критического игнорирования не ново, но в цифровом мире оно стало еще более важным.

Как метко заметил философ и психолог Уильям Джеймс в начале XX века: "Искусство быть мудрым — это искусство знать, что игнорировать".

The Conversation

Ральф Гертвиг, директор Центра адаптивной рациональности Института человеческого развития имени Макса Планка

Анастасия Козырева, когнитивист, Институт человеческого развития имени Макса Планка

Сэм Вайнбург, профессор педагогики и (по совместительству) истории Стэнфордского университета

Стефан Левандовски, кафедра когнитивной психологии, Бристольский университет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:24 Формула-1 никогда не перейдет на электрические двигатели, — наследник Экклстоуна

18:20 Николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из Джавелина

Новина з фото

18:08 На горе Поп Иван в Карпатах намело два метра снега

18:00 Стала известна причина смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея

17:53 Россия обвиняет Украину в подготовке ядерной провокации: что придумали на этот раз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:40 Компании Shell и Vitol обвинили в затягивании войны с Украиной: какая причина

Новина з фото

17:40 Журналистов били палками на глазах полиции: девятая годовщина событий под Одесской обладминистрацией

17:30 Обещает прозрачность: Резников рассказал, как будут выбирать Антикоррупционный совет при Минобороны

17:23 Ученые восстановили образ женщины, которая жила на территории Саудовской Аравии 2000 лет назад

17:20 Брат Саакашвили сказал, почему путин ненавидит Михаэля

Новина з відео

16:31 Новая "бавовна" в Донецке: зафиксирован "прилет" в здание оккупационной "прокуратуры"

Новина з відео

12:38 В Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь

Новина з відео

06:15 Первое результативное действие в новом клубе: чем отличился Соболь в "Страсбурге"

Новина з відео

23:35 "Бавария" уступила и может потерять лидерство в воскресенье: все решило удаление Упамекано

Новина з відео

21:37 Каждый удар по Украине будет иметь конкретные юридические последствия для россии, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:26 Зинченко забил дебютный гол в АПЛ: украинец помог "Арсеналу" победить "Астон Виллу"

Новина з відео

20:59 Проверяла, не резиновая ли: в США женщина случайно разбила скульптуру за 42 тыс. долларов

Новина з відео

19:17 Россияне атаковали поселок на Луганщине: повреждены дома, пожилая женщина получила ранения

Новина з відео

18:44 В Запорожскую область прибыли 43 автобуса с "вагнеровцами", — мэр Мелитополя

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" оккупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Эксклюзив

12:00 Как создать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развить его во время войны: опыт Poderey Villas

Эксклюзив

08:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. БМП

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

Актуальное по теме

None 19 Февраль 18:04

Формула-1 никогда не перейдет на электрические двигатели, — наследник Экклстоуна

None 19 Февраль 18:17

Николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из Джавелина

None 19 Февраль 18:08

На горе Поп Иван в Карпатах намело два метра снега

None 19 Февраль 17:58

Стала известна причина смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB